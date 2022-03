VIDEO | La dolorosa revelación que hizo Hassam, excomediante de ‘Sábados felices’

El comediante colombiano que perteneció por muchos años al programa Sábados felices, Gerly Hassam Gómez, pero comúnmente identificado como Hassam, reveló en medio de una entrevista en un show del Canal 1, Lo sé todo, sobre su situación de salud actual y la relación que tiene ahora con la que fue su pareja por 17 años.

Aunque ya era conocido, el comediante se había separado de Tatiana Orozco, mamá de sus dos hijas y con la que estuvo por casi dos décadas, y luego de quitar sus fotografías de su cuenta de Instagram, en medio de su entrevista confirmó que él estaría cuidando de las menores.

“Ella estuvo ahí conmigo, ahorita no está con nosotros... Yo estoy con las niñas”, fueron las palabras de Hassam refiriéndose a su actual vida familiar y recordando que, en medio de las dificultades por el cáncer que padece, Orozco había estado presente, pero luego de la ruptura cada uno habría cogido caminos distintos.

Sin embargo, se mostró melancólico al afirmar que, a pesar de que ya no esté viendo a su expareja, Orozco seguía presente en sus hijas, las cuales tendrían similitudes con su madre. Además, agregó que desearía que su expareja pueda reírse de sus bromas en el lugar en el que esté, y de esa forma, pueda recordarlo.

“Donde esté, en algún momento espero que se ría de las bobadas que yo hacía... Estar juntos me ayudó muchísimo y donde esté le agradezco mucho y pues sigue presente porque las ‘chinas’ son su reflejo”, dijo. Incluso, recalcó que la compañía de Orozco le había hecho bien para pasar los momentos difíciles de su enfermedad.

En medio de la entrevista, el comediante afirmó que se encuentra en una situación emocional difícil, no solamente por la partida de su madre, quien falleció hace unos tres años, sino por las complicaciones que tiene con el cáncer. Además, recalcó que, por su oficio de cuentachistes, tiene mucha presión, ya que debe mantener una sonrisa en el rostro a pesar de sus dolencias.

“Se te mezcla lo físico con lo emocional. Al físico uno le echa su acetaminofén, pero lo emocional es muy difícil de sanar. Y a nosotros los payasos nos toca el doble de la presión porque, perdóneme la palabra, pero así estemos vueltos mi… nos toca subirnos al escenario y hacer reír”, expresó, haciendo énfasis en lo difícil que se le ha convertido su lucha personal.

En las recientes apariciones del humorista, este lanzó una crítica directa al precandidato presidencial Gustavo Petro, luego de que este apareciera en una tarima haciendo campaña política tras haber ingerido alcohol.

En una de sus primeras publicaciones sobre el tema, Hassam expresó: “A mí también las giras por Europa me emborrachan”, con su característico tono. Ante el mensaje comenzaron a llegar respuestas de seguidores que lo calificaban de uribista y líneas políticas que se apartan de la izquierda.

A esto Hassam les contestó: “Si usted me ve haciéndole propaganda a algún político, al que sea, bloquéeme. Y ojo, que hacer notar las cagadas de uno no significa apoyar al otro. No sean así”, recalcando que no por criticar los errores de un político, entonces apoyaba al de la corriente ideológica contraria.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el siguiente: “Ni yo que vivo de echar chistes he sido capaz de subir a un escenario ‘jincho’ pero aquí eso parece normal”, afirmando que eran una falta de respeto hacia el público y la ciudadanía en general las acciones de Petro.