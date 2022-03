Esta es la parte del cuerpo que Yina Calderón aún conserva natural

La influenciadora y Dj Yina Calderón ha estado en un proceso de recuperación desde que se hizo su última operación estética, con la que espera convertirse en la próxima ‘Barbie colombiana’.

Ahora, por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Calderón aclaró a sus seguidores las dudas sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado en su rostro. Afirmó que sus labios son naturales y que nunca se ha hecho retoques en esa parte del cuerpo.

“En mi rostro tengo varias cosas, solo no tengo los labios porque yo siempre he sido de labios gruesos (...) Yo no tengo los labios operados ni inyectados ni nada”, afirmó la influenciadora en Instagram.

Y es que han pasado varias semanas y, a pesar de las complicaciones que ha tenido la influenciadora en una de las entradas al quirófano, la también empresaria de fajas manifestó en días pasados su intención de realizarse un nuevo retoque.

Desde el año pasado, Calderón ha compartido con sus seguidores las intenciones de intervenir su cuerpo con ayuda de la medicina estética y lo logró; dejó ver los resultados y parece ser que van por buen camino.

Por medio de una secuencia de historias en Instagram, la mujer de 30 años contó a los cibernautas y seguidores que se ha colmado de paciencia, y con calma está viendo los cambios en su cuerpo.

“Voy en este momento para donde mi cirujano, ya estoy mas desinflamada gracias Dios. Lo que pasa es que tocaba tener paciencia, pero dejen que cuando me sane totalmente voy a quedar como una muñeca”, aseguró la creadora de contenidos que sorprendió al público al anunciar su nuevo proyecto de reality show.

Sin embargo, la Dj de guaracha agregó que seguirá ingresando al quirófano y aprovechará para reconstruirse una parte de su cuerpo que, desde hace tiempo, se ha visto afectada por los biopolímeros: “También me voy a hacer la cola, yo creo que ustedes ya lo saben, que tengo otra vez un problema de biopolímeros. Entonces, voy a aprovechar para hacerme la reconstrucción”, señaló.

Como información extra, la exprotagonista de novela compartió con sus seguidores que se hará un nuevo tatuaje, pero no reveló detalles de cuál será o donde se lo ubicará. “Hoy me voy a tatuar algo que quería hacerme hace rato, adivinen qué es”, manifestó Calderón.

Conjuntamente, la mujer se solidarizó con la también influenciadora que se hace llamar como La Segura y expresó que entendía el proceso que la caleña estaba pasando: “Entiendo por lo que debe estar pasando, una situación muy difícil (...) sufrir de biopolímeros es terrible, yo ya voy como para el quinto retoque”, concluyó.