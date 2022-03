¡Impresionante! Yina Calderón sufrió nueva complicación luego de la cirugía estética

A Yina Calderón le realizaron hace unos días más procedimientos estéticos con el objetivo de tener el cuerpo como el de una Barbie, pero estos le han traído algunos inconvenientes de salud. En esta oportunidad se soltaron unos puntos en la parte baja del abdomen.

“No he podido desinflamarme porque se me abrieron algunos puntos. Hoy, gracias a Dios, ya me cosieron otra vez, pero me dolió mucho”, narró en un video en sus historias de Instagram la creadora de contenido digital.

La empresaria también contó que la volvieron a coser y empezó el proceso para desinflamar el abdomen, una zona que tenía afectada luego del procedimiento. “Ya me voy a recuperar. Mire, todo esto está inflamado, producto de lo que me está pasando”, indicó Calderón.

En otra de sus historias de Instagram, Yina Calderón contó que estaba mal, “pero tampoco para morirme”, y añadió que estuvo delicada. “Eso abierto (los puntos) hacía que tuviera el estómago muy inflamado, que no me pudiera fajar y que el resultado fuera mucho más lento”.

La influenciadora también aprovechó sus publicaciones para criticar a los que no le creen cuando publica que se siente enferma. “Muchos dicen: mira que no se le nota, pero no saben lo que yo estaba sintiendo. Como pasa en cualquier cirugía, le pasa a cualquier cuerpo... se me abrieron algunos puntos, de pronto una mala fuerza, yo caminé de más, pudo haber pasado cualquier cosa. Entonces se me fue convirtiendo en un hueco y tocó esperar a que saliera ‘carnecita’ para poder coger puntos. Ya se pudo, a palo seco, a carne viva”, contó Yina Calderón.

Calderón también contó otra molestia que tiene en su cuerpo por las cirugías. “Tengo que contarles otra cosa. Otra vez estoy sufriendo de los biopolímeros, otra vez me salió la montañita en la espalda. Eso me tiene baja de nota”, afirmó en una nueva publicación de sus historias.

Además publicó un video con los cuidados que le hace su mamá, quien le dijo que primero “estaba la salud” y le reclamó por cuidar su salud.

Yina Calderón estrelló su carro

Hace unos días causó un revuelo en redes sociales luego de publicar un video en el que dejó ver que por poco se mete en graves problemas manejando su vehículo.

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido y empresaria se dejó ver transitando por las calles de Medellín y en un video que grabó dentro de su carro contó que había chocado a otro vehículo.

“Ahora le choqué un carro, así o más salada, no, no, juepucha y lo hundí todo”, aseguró la antioqueña, famosa por sus escándalos y sus estados de ánimo cambiantes.

Una mujer que iba con Yina en el carro dijo que el conductor del vehículo a quien chocó iba a llamar a la Policía de Tránsito. “O sea, me va a llamar la Policía. Ahora ¿yo qué voy a hacer?”, replicó Yina. Su amiga le preguntó que si ella iba a “poner la cara” y Calderón respondió que sí.

Luego de haber publicado la grabación, Calderón apareció de nuevo frente a la cámara para explicar lo que había pasado e indicó que afortunadamente “arregló” con el señor afectado por el choque.

“Le golpeé el carro, pero muy amablemente se bajó, solucionamos, le arreglé y ya… La gente de Medellín es muy formal”, dijo la influencer luego del susto que vivió por el inconveniente de tránsito que tuvo en la capital antioqueña.