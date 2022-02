Yina Calderón opinó acerca del video de Dani Duke y La Liendra y envió ‘vainazo’

En redes sociales se filtró un video de Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra, en el que sale teniendo intimidad con Dani Duke, su actual pareja sentimental.

El video ha generado cientos de reacciones, entre estas la de la también influenciadora Yina Calderón. ”En cuanto a la Liendra y Dani Duke, entre mujeres no nos podemos tirar leña”, afirmó en un video que fue publicado por la cuenta de Instagram Chismes hoy col, que trata temas de farándula.

“Eso no es un tabú, es una relación íntima entre un hombre y una mujer. Ahí lo maluco es que se ponen a grabarse. Mi amor, uno no se puede grabar porque mire lo que pasa, pero igual ella es mujer y la apoyo”, señaló Calderón.

Pero Calderón también le envió un ‘vainazo’ al creador de contenido en redes sociales. “Tiene a la Dani Duke aguantando hambre”, comentó Calderón para burlarse de la apariencia física de La Liendra. “Pobre mujer está aguantando hambre, es lo único que puedo decir”, añadió la influenciadora.

Otra que también opinó del video, fue Luisa Castro, exnovia del creador de contenidos colombiano, quien compartió una imagen para hacer alusión a la pieza audiovisual.

Mediante las historias de Instagram, la modelo pereirana aprovechó el momento para burlarse de su expareja sentimental y publicó inicialmente la postal. Sin embargo, la eliminó horas después.

En la imagen, que fue difundida rápidamente por algunas páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar a una persona ‘lavándose’ los ojos con blanqueador, demostrando cierto desagrado por lo que observó en el video de su expareja sentimental.

La Liendra y Dani Duke no se han pronunciado hasta el momento con respecto a este video íntimo que ha generado polémica y cientos de comentarios de sus seguidores y de otros influenciadores.

Yina Calderón dejó ver el resultado de sus cirugías

Yina Calderón mostró el avance de su última cirugía y parece que los resultados son satisfactorios. Una foto en su perfil oficial de Instagram reveló que la cintura está mucho más delgada.

Aunque todavía tiene algunas heridas evidentes, su cuerpo comienza a tomar la forma que la discjockey estaba deseando.

En otra instantánea, y más ligera de ropa, se puede denotar que el vientre también comenzó a aplanarse y con mucho orgullo lo mostró a sus seguidores.

Los detractores no dudaron también en cuestionar a Calderón, argumentando que por más cirugías que se haga, no va a cambiar para nada.

“Y la cara pa cuando? Bebe ya no le dió que pecao”; “Photoshop como siempre, la realidad ya parece un colchón viejo”; “es mi impresión o se ve cabezona”, fueron los mensajes que llegaron en esa última publicación.

Está soltera

Yina Calderón rompió el silencio y habló sobre Andrés Arévalo, su expareja sentimental.

Primero, manifestó que amó “con las fuerzas de su alma” al modelo erótico y contó su experiencia: “Resulta que yo vivía con él, fue un hombre al que amé demasiado (...), me ayudó muchísimo a lograr crear empresa porque realmente él me ajuició demasiado, yo tenía un problema de alcoholismo y me ayudó a muchísimas cosas de mi vida, pero teníamos un problema muy grande: el no me dejaba ser yo”, reveló la influenciadora que hace poco se expresó en contra de Epa Colombia por el tema de las queratinas.

La DJ agregó que el problema con Andrés no solo radicó con la situación del alcoholismo que manifestó haber sufrido, también con su forma de vestir y otras acciones: “A él no le gustaba los tonos de pelo de colores, a él no le gustaba que yo me tatuara, a él no le gustaba que vistiera de pronto ancho, a él no le gustaba que yo me operara. Fuera bien o no en mí, es mi decisión, es mi cuerpo y una persona no puede mandar sobre ti”, afirmó la influenciadora.