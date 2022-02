“Es enemiga mía”: mamá de Yina Calderón a Aida Victoria Merlano

Luego de que Aida Victoria Merlano protagonizara el video de la canción Cómo le explico del cantante de música popular Jhonny Rivera, la creadora de contenido digital recibió un mensaje de la mamá de Yina Calderón.

Merlano publicó en sus redes sociales un video con Yina Calderón en un vehículo, escuchando un audio que la mamá de la empresaria le envió a su celular.

El mensaje era para Aida Victoria Merlano por haber compartido tiempo con el cantante Jhonny Rivera durante la grabación del video de su más reciente producción musical.

“Ella es enemiga mía. Dígale que yo no vaya a ir al apartamento suyo y que la encuentre allá, porque nos cascamos. Ella sabe que don Jhonny es mío”, fue el mensaje de la madre de Yina Calderón que sorprendió a las dos influenciadoras.

“¿Mi mamá por qué es así de agresiva?”, comentó Calderón luego de escuchar el video que era una broma entre las tres. Merlano se tomó con humor el mensaje.

“¡Andaaaa Jhonny Rivera, me voy a ganar una mechoneada y ni he probado si vale la pena!”, comentó Aida Victoria Merlano tras conocer las intenciones que tiene la mamá de la empresaria Yina Calderón, las cuales no pasaron de ser una broma.

Aida Victoria contó la “atrevida” propuesta que le hizo Jhonny Rivera

La situación que generó la aparente molestia de la mamá de Yina Calderón que terminó siendo una broma fue la invitación que le hizo Jhonny Rivera a Aida Victoria Merlano para que fuera a su finca, en donde bailaron bachata y también ella fue la protagonista de su video.

Hace unos días, Aida Victoria Merlano publicó un sensual video bailando bachata con el intérprete de música popular, el cual generó varios comentarios y reacciones en las redes sociales.

Rivera publicó un video en su Instagram en el que sorprendió con una rutina de bachata, con la nueva canción de su hijo Andy Rivera, Mi mundo entero, en el que afirma que pueden criticarlo, pero difícilmente superarlo en ese tipo de baile.

Ante las críticas por su forma de bailar ese género musical, el cantante de música popular les respondió por medio de sus historias que no era un experto en el tema, pero que estaba dando su mejor esfuerzo. “Yo no sé bailar bachata. Yo me medí a bailar bachata y ahí les tengo un videíto, pero yo no soy experto pa’ eso, yo soy flojito para la bachata, me le medí porque es una bachata de mi hijo y ni más faltara que no lo fuera a intentar al menos”, fueron las palabras del cantante.

En esta publicación, la influenciadora Aida Victoria Merlano se sumó a los comentarios afirmando que ella le podría enseñar los movimientos de la bachata, a lo que el cantante no dudó en aceptar y hasta la invitó a su finca en Pereira.

“¡¡¡Don @jhonnyrivera hasta que me lo bailé!!! ¿Quién ganó?”, escribió Merlano en la descripción del video, haciendo una comparación de la forma de baile de ella con la del cantante de música popular. En el video se ve a la influenciadora usando un vestido rojo y bailando con pasos sensuales y una técnica muy diferente a la de Rivera, quien la sigue y en algunos momentos hasta cuenta los pasos; incluso, sonríe y hace caras cuando Merlano se le acerca muy sensualmente.

Pero la interacción entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera en redes sociales no terminó ahí, pues ahora la creadora de contenido digital contó la “atrevida” propuesta que le hizo el cantante.

“Me llama don Jhonny a decirme que si yo quería ser su amante y ¿qué dije yo?, se les acabó su payasa, me largo, encontré mi suggar”, afirmó Merlano en uno de sus videos de las historias de Instagram.

Posteriormente, Merlano aclaró la verdadera intención de la propuesta. “No, que era ‘quesque’ para un video”, replicó la influenciadora, quien puso en el video el siguiente texto. “Don Jhonny, igual gracias por la oportunidad”.