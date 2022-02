Impactante imagen: Yina Calderón revela que le hicieron un nuevo ombligo

Yina Calderón ha mostrado en varias ocasiones el avance de su última cirugía y parece que los resultados son satisfactorios. En fotos de su perfil oficial de Instagram ha revelado que la cintura está mucho más delgada y que han desaparecido varias marcas.

Ahora, la empresaria mostró a sus fanáticos cómo quedó la reconstrucción de su ombligo tras haberse sometido al retiro de una costilla flotante, un amarre de estómago en forma de corset y una ampliación de caderas.

En el video que reveló también por Instagram indicó: “Ustedes me dicen que les muestre el ombligo. Estoy en recuperación, estoy muy inflamada, pero les voy a mostrar que sí me hicieron un ombligo nuevo”.

En las imágenes se puede ver el abdomen de Yina rojo debido a la recuperación por la que pasa actualmente y las marcas de lo que podrían ser las heridas que faltan por sanar.

Cabe resaltar que desde hace tiempo la empresaria ha señalado que quiere parecerse a una barbie y por ello ha estado realizándose cirugías estéticas con el fin de cumplir su objetivo.

La creadora de contenido también ha aprovechado para defenderse de las críticas que le han hecho y a principios de febrero dijo: “Por eso yo decidí seguir mi meta de ser una Barbie, porque es mi sueño, y es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo y no necesito la aprobación de nadie para hacerlo, ni mucho menos”.

“Me hice esas cirugías porque uno es vanidoso y uno quiere verse mejor. La de los senos la necesitaba, tenía un seno más caído que el otro, y el abdomen yo quería quedar con cintura como de muñeca y así sucesivamente”, comentó Calderón frente a los procedimientos que se ha realizado.

Soltera, y a la orden

La influenciadora rompió el silencio y habló sobre Andrés Arévalo, su expareja sentimental.

En su momento, el amor le había sonreído a Calderón cuando conoció a Arévalo, un hombre amante del ejercicio que, durante varias declaraciones, dijo querer a Yina, pero no a sus acciones, pues la exprotagonista de novela bebía mucho y se la pasaba de fiesta en fiesta.

Terminó la “décima temporada”, había mencionado meses atrás la huilense, confirmando el fin de su relación con Andrés.

Todo apuntaba a que la ahora youtuber dejaría este tema en el rincón más oscuro de su vida y continuaría con sus objetivos, como el de convertirse en una Barbie. No obstante, la mujer rompió el silencio y se desahogó con todos sus seguidores.

Primero, manifestó que amó “con las fuerzas de su alma” al modelo erótico y contó su experiencia: “Resulta que yo vivía con él, fue un hombre al que amé demasiado (...), me ayudó muchísimo a lograr crear empresa porque realmente él me ajuició demasiado, yo tenía un problema de alcoholismo y me ayudó a muchísimas cosas de mi vida, pero teníamos un problema muy grande: el no me dejaba ser yo”, reveló la influenciadora.

Muchos seguidores habían opinado que la relación entre Calderón y Arévalo era “tóxica”. El colectivo de cibernautas pensaba que Yina no quería cambiar por amor, pero la empresaria de fajas dio a conocer información que dejó sorprendido a más de uno.

La DJ de guaracha agregó que el problema con Andrés no solo radicó con la situación del alcoholismo que manifestó haber sufrido, también con su forma de vestir y otras acciones: “A él no le gustaba los tonos de pelo de colores, a él no le gustaba que yo me tatuara, a él no le gustaba que vistiera de pronto ancho, a él no le gustaba que yo me operara. Fuera bien o no en mí, es mi decisión, es mi cuerpo y una persona no puede mandar sobre ti”, comunicó.