Epa Colombia revela que se hará cirugía estética y Yina Calderón se burla de ella

La polémica y controvertida empresaria de keratinas, Daneidy Barrera, también conocida como Epa Colombia, anunció por medio de la cuenta oficial de su emprendimiento en Instagram que nuevamente pasará por el quirófano para hacerse varias intervenciones estéticas.

Epa Colombia dio detalles de lo que se hará en esta oportunidad, teniendo en cuenta que le apunta a un gran cambio en su rostro, ya que el listado de cirugías es amplio.

“Borde mandibular, rinomodelación, bótox, hilos tensores, mentoplastia y ya, vamos con toda (...) “Quedaré súper linda”, dijo Daneidy Barrera en la cuenta de sus empresa de keratinas.

No obstante y ante la decisión de Epa Colombia, la empresaria y DJ, Yina Calderón, lanzó fuertes críticas y comentarios en tono irónico a través de sus redes sociales. Cabe recordar que cuando la exprotagonista de novela anunció que se sometería a un cambio extremo y que se haría varias cirugías, fue Epa Colombia la que se burló en su momento.

“No escupan para arriba, porque en la cara les puede caer”, dijo la empresaria de las fajas en su cuenta oficial de Instagram.

En la cuenta de la red social de Rechismes se publicó una recopilación de los videos con las declaraciones de ambas.

“Si ve la gente de doble moral, falsos. Por eso es mejor ser lo que es. No tratar de caerle bien a toda la gente”, concluyó Calderón.

Epa Colombia dice tener líos con exnovia

Epa Colombia se convirtió hace unos días en tendencia en las diferentes redes sociales, debido a que terminó su relación sentimental con Diana Celis, jugadora de Independiente Santa Fe.

“Nosotras hace mucho tiempo que veníamos mal. Siempre la verdad sale a la luz, ante todo soy leal a Dios y a mí. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando”, precisó la empresaria.

La bogotana, de igual manera, señaló esta semana que las cosas con Celis no terminaron de la mejor manera. Incluso, manifestó que supuestamente la agredió físicamente en repetidas oportunidades.

Mediante una transmisión en Instagram, la creadora de contenidos también afirmó que actualmente ha tenido varios problemas con la futbolista, debido a que no le ha devuelto unos lujosos bienes que le regaló, incluidos un apartamento, una camioneta Mazda y dos motos.

“Yo trataba de arreglar las cosas y de aportar lo mejor de mí, pero todo en la vida se va acabando y las personas te van descuidando. Yo quise terminar las cosas bien con Diana, pero ella no quiso”, afirmó inicialmente.

Luego, agregó: “Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘Amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo. Entonces, creo que me las volvería a dar”.

Celis, por su parte, compartió recientemente en Instagram un mensaje en el que indicaba que Barrera Roja salía con otra mujer desde octubre pasado. Sin embargo, no se ha pronunciado hasta el momento sobre las últimas afirmaciones de la influenciadora.