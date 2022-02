¿Diana Celis le pegaba a Epa Colombia? esto reveló la influenciadora en una entrevista

Desde que la influenciadora y empresaria de productos de belleza reveló que terminó la relación sentimental que sostenía con la futbolista profesional Diana Celis, los cibernautas, fans, portales de farándula, entretenimiento y chisme del país han tratado de ahondar hasta lo más profundo para descubrir datos de los detonantes que hicieron dar fin al amor.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en una figura pública que cambió su estilo de vida y se centró en la comercialización de queratinas. La mujer había estado por varios años con Diana Celis; de hecho, la dupla había manifestado su intención de casarse y ser madres.

Sin embargo, durante la última semana, la joven de 25 años les dijo a sus seguidores que no se quería engañar y que había malentendidos; explicó que no sostenía una relación con otra persona, tras los rumores que indicaban que había sido infiel.

La situación estaba turbia, se sabía que Epa Colombia ya no compartía un lazo afectivo con Diana, pero las razones no eran del todo claras hasta que en una última entrevista a través de Instagram, la bogotana decidió romper el silencio y sincerarse desde su propio cuarto.

Por medio de una transmisión en vivo, que publicó el perfil oficial de la cuenta Más Rechismes, Daneidy se encontraba hablando y, entre dicho y dicho, la joven aseguró que lo que Celis le hizo “no estuvo nada bien”.

Epa Colombia mencionó una metáfora “todos se están yendo de la casa”, como presunta indirecta por su fin con Diana, pero, después de eso, nadie esperaba que la influencer diera a conocer información delicada; según la declaración, hubo golpes en la relación.

Antes de sincerarse, Rojas dijo que se ha sentido atacada por los demás, pero lo que realmente pasa es que “la gente no sabe lo que le hicieron”. Expresó que Diana no es capaz de contarlo y que sus acciones solo están dadas a partir de estados de fondo diciendo “estoy mal, Dios te amo. No amor, Dios no permite que le peguen a una persona, amor, ni que la humillen, ni que la traten mal”, dijo la empresaria, mientras indicaba que ella jamás esperaba haber merecido eso.

Presuntamente, Epa Colombia habría sido víctima de agresión física, pero para aclarar el asunto su amiga Koral Costa, con quien hace poco había aparecido en un video confesando su amor por un hombre, le preguntó a la influencer a qué se refería con la acción de pegar: “¿Cómo así amor de pegar, de qué habla usted?”, interrogó Costa.

Sin analizarlo, Daneidy le dijo que ella, su amiga, sabía lo que significaba el hecho de pegarle a alguien, expresó: “pues de pegar, tu lo sabes”.

Los espectadores de la transmisión en vivo solicitaron que incorporaran a Diana Celis a la conversación, pero eso no sucedió. Por otro lado, la bogotana dijo que lo más lindo de toda la ruptura fue Burbuja, la mascota que tenía junto a su expareja y, por lo que se ve, quedó bajo el cargo de la empresaria de queratinas.

“Yo no se la mala costumbre de terminar y salir hablando mal de la otra parte, en ninguna relación es color de rosa, muestran dizque una relación perfecta y después que no era así”, “el que riendo la hace, llorando la paga. No se como las mujeres apoyan eso sabiendo que todas han pasado por una traición y dolió”, “parece como otro show” y “la gente no sabe lo que la Epa le hizo antes de ser famosa y Celis por eso quedo resentida”, son algunos de los comentarios más relevantes que se pueden ver la publicación del en vivo en Instagram.