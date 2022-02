“Me quiero casar con James”: viralizan antiguo video de Karol G en donde habla del futbolista

Los rumores sobre el posible romance entre la cantante de música urbana Karol G y el futbolista James Rodríguez siguen siendo virales, pues circula en redes sociales un video en el que ella hace una contundente afirmación.

La cantante de temas musicales como Sejodioto, Bichota, Tusa, entre otros éxitos, contó en una entrevista de hace algunos años, con quién le gustaría casarse.

El presentador del programa le consulta a Karol G sobre cuál famoso le gustaría que fuera su esposo. Antes le advirtió que tenía que ser alguien de reconocimiento internacional. “Yo me casaría con James Rodríguez”, sentenció la cantante.

La publicación se viralizó aunque es de años atrás, pero vuelve a crecer el rumor sobre una relación entre Karol G y James Rodríguez, el cual se hizo fuerte a inicios de febrero, cuando el portal Rechismes publicó un chat en el que una seguidora de esa cuenta aseguró que su esposo era la fuente directa para confirmar la supuesta relación: “Mi esposo es amigo de un integrante de la Selección Colombia, que es muy amigo de James. Y él le dijo que sí, que ellos están juntos hace meses”, dice el mensaje.

“Cuando se pintó el cabello de azul ya andaban. Que han viajado juntos, que estuvieron en Medellín juntos y se encierran días”, agregó el mensaje de la publicación.

El programa de farándula Lo sé todo publicó una fotografía en la que se ve a ambos posando en lo que parece ser una reunión de amigos. El medio aseguró que esa podría ser la foto que confirmaría la relación sentimental.

En medio de una de sus habituales transmisiones de Twitch, el mediocampista de 30 años sentenció que está soltero. “No, no, no (...) Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: ‘no crean en todo lo que les dicen’”, expresó el goleador del Mundial de Brasil 2014 con la Selección Colombia.

Y para no dejar dudas volando, dijo: “Estoy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie, estoy ahora solito”. Además, por si no entendieron el mensaje, bromeando dijo que está “recibiendo hojas de vida” y hasta les indicó a sus seguidores que le ayudaran con la búsqueda de una pareja. “Hoja de vida al Twitter, al Instagram y al Facebook”, dijo el volante.

Además de la respuesta de James Rodríguez, una publicación de la revista Vea dejaría en evidencia quién es la pareja de la cantante. “Nos enteramos de que, en realidad, el cantante colombiano Feid sería la pareja de Karol G”, indicó el medio.

La historia se remonta a una ocasión en la que Karol G invitó a Feid, también conocido como Ferxxo o Salomón Villada, a una presentación en el marco de su Bichota Tour.

El momento clave habría sido el baile protagonizado por los dos artistas y que la misma Karol G se encargó de compartir en su perfil de Instagram, en la que cuenta con más de 47,6 millones de seguidores. El video en cuestión fue publicado el 18 de diciembre de 2021 y está acompañado de la descripción “un perreíto suave con el Ferxxo”.

El comentado baile duró menos de 20 segundos, pero habría sentado un precedente en lo que parece ser el nuevo amorío de la cantante antioqueña.

Un día antes de compartir el video en Instagram, Karol G hizo otra publicación, esa vez en Twitter, en la que habría dirigido una indirecta a Feid. De hecho, varios usuarios de esta red social se percataron y reaccionaron en los comentarios con lo que sería la prueba reina de que el ‘hoodie’ del que hablaba la cantante pertenecía a Feid.

Este tuit decía: “No me quito el ‘hoodie’ que me prestaste porque huele a ti”. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido los rumores sobre su supuesto noviazgo.