Yina Calderón se burló de la polémica de Epa Colombia con su excontadora

La empresaria no dudó en hablar sobre la polémica que se desató en redes sociales cuando la excontadora de Epa Colombia decidió revelar la verdad.

La empresaria Yina Calderón, quien constantemente se encuentra en el ojo público por las polémicas que protagoniza, ha lanzado diferentes críticas a Daneidy Barrera por sus diferentes publicaciones.

Esta vez, la también influenciadora, lanzó una sorpresiva posición sobre el caso en el que Epa Colombia se vio envuelta con Jenny Saldarriaga, excontadora de la empresaria de Keratinas. Cabe señalar que Saldarriaga habría realizado una publicación en la que asegura va a contar su verdad sobre el trabajo que desempeñó en la empresa de queratinas.

Al respecto, Barrera respondió diciendo que se avecinaba un problema grande y que muchas personas querían dañar su éxito. Por ello, Calderón lanzó comentarios de risa y mofa sobre lo sucedido.

“Usted en lugar de contadora debería presentarse a ‘Se armó la gorda’”, afirmó, entre risas, al cuestionar el dramatismo de la introducción, a la que comparó con la serie ‘La rosa de Guadalupe’, por lo que agregó: “La ‘Epa’ no es de mi agrado, pero esto se pasa también”.

Además, Calderón calificó a Epa Colombia de sobreactuada y reiteró que la presentación que hizo es digna de un reality.

Yina Calderón metió el dedo en la llaga en el tema de la excontadora de Epa Colombia pic.twitter.com/oajxLti75S — Ana (@PuraCensura) March 15, 2022

Cómo va el proceso de recuperación de Calderón

Calderón ha estado en un proceso de recuperación desde que se hizo su última operación estética, con la que espera convertirse en la próxima ‘Barbie colombiana’.

Ahora, por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Calderón aclaró a sus seguidores las dudas sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado en su rostro. Afirmó que sus labios son naturales y que nunca se ha hecho retoques en esa parte del cuerpo.

“En mi rostro tengo varias cosas, solo no tengo los labios porque yo siempre he sido de labios gruesos (...) Yo no tengo los labios operados ni inyectados ni nada”, afirmó la influenciadora en Instagram.

Y es que han pasado varias semanas y, a pesar de las complicaciones que ha tenido en una de las entradas al quirófano, la también empresaria de fajas manifestó en días pasados su intención de realizarse un nuevo retoque.

Desde el año pasado, Calderón ha compartido con sus seguidores las intenciones de intervenir su cuerpo con ayuda de la medicina estética, y lo logró; fue así como dejó ver los resultados del procedimiento.

Por medio de una secuencia de historias en Instagram, la mujer de 30 años contó a los cibernautas y seguidores que se ha colmado de paciencia, y con calma está viendo los cambios en su cuerpo.

“Voy en este momento para donde mi cirujano, ya estoy mas desinflamada gracias Dios. Lo que pasa es que tocaba tener paciencia, pero dejen que cuando me sane totalmente voy a quedar como una muñeca”, aseguró la creadora de contenidos que sorprendió al público al anunciar su nuevo proyecto de reality show.

Sin embargo, la Dj de guaracha agregó que seguirá ingresando al quirófano y aprovechará para reconstruirse una parte de su cuerpo que, desde hace tiempo, se ha visto afectada por los biopolímeros.

“También me voy a hacer la cola, yo creo que ustedes ya lo saben, que tengo otra vez un problema de biopolímeros. Entonces, voy a aprovechar para hacerme la reconstrucción”, señaló.

Como información extra, la exprotagonista de novela compartió con sus seguidores que se hará un nuevo tatuaje, pero no reveló detalles de cuál será o donde se lo ubicará. “Hoy me voy a tatuar algo que quería hacerme hace rato, adivinen qué es”, manifestó Calderón.