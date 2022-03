Sebastián Yatra protagonizó escena candente en nueva serie de Netflix

El cantante Sebastián Yatra está participando de una producción audiovisual con el gigante de streaming, Netflix. Se trata de la serie, Érase una vez, pero ya no, protagonizada por él mismo y creada por Manolo Caro.

La producción fue lanzada el viernes 12 de marzo, y desde entonces el cantante antioqueño ha compartido varias imágenes de su personaje en sus redes sociales. De hecho, una de las más recientes causó una oleada de comentarios.

Esto debido a que Yatra compartió una foto en la que aparece completamente desnudo. El artista aprovecha para mostrar los tatuajes que llevará a lo largo de la serie y tapa su parte inferior solo con sus manos.

El comentario que acompañó las fotografías es “Si quieres que tu día siga muy normal, no vayas a ver #ÉraseUnaVezPeroYaNo en @netflix”.

“La tragedia los obligó a separarse. Ahora, deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que pesa sobre su pueblo, donde nadie puede enamorarse”, se lee en la descripción de la serie en la plataforma de Netlifx.

La serie estará protagonizada por Sebastián Yatra, Nia Correia y Mónica Maranillo.

Según el director, “es el anticuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas, nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España”.

Una controversial historia de amor de dos amantes que fueron separados de una manera trágica y que deben encontrarse en otra vida, para ponerle fin al conjuro impuesto en el pueblo donde viven. Luego, la llegada de dos turistas pondría en riesgo la única posibilidad que tienen los dos tortolitos de romper el hechizo.

“Es lo más honesto que he hecho como autor. Por los tiempos que estamos viviendo, tenía la necesidad de divertirme, enloquecer, cantar, bailar, reír y esto es lo que ofrece Érase una vez… pero ya no. Estoy muy contento de volver a la comedia hilarante que me ha dado tantas satisfacciones y creo que el público que ha seguido mi trabajo entenderá de lo que hablo en los primeros minutos de la serie”, explicó Caro en el comunicado distribuido por Netflix.

Además del cantante colombiano, la serie cuenta con un reparto de talla internacional con caras bastante conocidas como Nia Correia, ganadora de OT 2020 y participante de la nueva edición de Tu cara me suena, o la cantante española Mónica Maranillo de La voz kids.

A ellos los acompaña Rossy de Palma (Los abrazos rotos, Mujeres al borde de un ataque de nervios), Asier Etxeandia (Sky rojo, Dolor y gloria), Mariola Fuentes (Alguien tiene que morir, Los abrazos rotos), Itziar Castro (Vis a vis, Pieles), la actriz chilena Daniela Vega (Una mujer fantástica, La visita) y la mexicana Mariana Treviño (Club de cuervos, La casa de las flores), entre otros.

Próximo concierto de Yatra

La fecha de su próxima gira se esperaba con ansias entre sus seguidores. Después de que anunciara su gira mundial con Dharma, su nueva composición discográfica, sus fanáticos se estaban preguntando cuándo anunciaría las fechas en las que se presentaría en el país, ya que el cantante había divulgado que su primera parada sería el 23 de febrero de 2022 en la Ciudad de México en Auditoria Nacional.

En un comunicado oficial, Yatra anunció que se presentará en Colombia el 15 de octubre en el Centro de Espectáculos La Macarena de Medellín y el 28 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, donde podrá seguir enamorando a su fanaticada con canciones como: ´Tacones rojos´, ´Pareja del año´, ´Robarte un beso´, ´Melancólicos anónimos´ y su clásico ´Traicionera´, entre otros.