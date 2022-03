Más romántica que nunca, Shakira dedicó estas palabras a Piqué

La cantante colombiana Shakira lleva una relación larga y sólida con el jugador de fútbol Gerard Piqué. A pesar de que la pareja no está casada, conforman una familia de cuatro integrantes que siempre se ven unidos y felices.

En distintas ocasiones, Shakira ha manifestado el agradecimiento que tiene hacia Piqué, quien ha sido su apoyo incondicional. Por eso, la barranquillera no se guarda las palabras cuando se trata de él.

Luego del juego del domingo 13 de marzo, cuando el futbolista batió un importante récord con el FC Barcelona, la cantante lanzó un sinfín de elogios para el deportista.

Piqué, con su actuación en la victoria de local 4-0 contra Osasuna, completó los 600 partidos oficiales con el club y se metió en la quinta casilla de ránking histórico. La carrera de Piqué es una de las más admiradas y, de hecho, es el tercer jugador de la historia que más trofeos ha llevado a las vitrinas del Museo del Camp Nou.

Por ello, la cantante no dudó en dedicarle unas románticas palabras en las que reconoce su éxito como profesional, sino también como pareja, padre y persona.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, escribió inicialmente la artista.

Y agregó “estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

¿Por qué Shakira y Piqué no se han casado?

La artista, quien hace poco cumplió 45 años, se conoció con el futbolista en 2010, año en que España ganó el mundial de fútbol en Sudáfrica, partido en el que Gerard jugó ante Holanda como titular. Para ese momento, la cantante pasaba por uno de los mejores momentos en su carrera gracias a éxitos como Loba y Sale el sol.

Durante mucho tiempo se pensó que la pareja se había conocido durante la grabación del himno del mundial. Sin embargo, de acuerdo con Piqué, se conocieron en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, señaló en su momento. En efecto, el amor surgió y la cantante inicialmente se fue a vivir a Barcelona con él.

Por otro lado, la artista confesó en 2017 a la edición italiana de Vanity Fair que, tras el nacimiento de Sasha (su primer hijo), pensó en abandonar del todo su carrera musical. “Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, mencionó.

Por esa unión y cariño que se les ve, algunos fanáticos de la cantante y el jugador se han preguntado por qué la pareja no se ha casado aún, luego de tantos años de relación y de tener dos hijos como producto de su amor.

Shakira, en medio de una charla que sostuvo con el pódcast Planet Weird, mencionó que el matrimonio la “espanta”, lo que podría dar respuesta a ese interrogante.

Además, la colombiana agregó que no quiere que Gerard Piqué la vea como su mujer, “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.