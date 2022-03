Shakira reveló la causa por la que más discute con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más reconocidas en el mundo de la farándula. Si bien tienen una relación estable desde hace varios años, esto no quiere decir que vivan en un ambiente ajeno a las discusiones, según reveló la propia barranquillera durante una entrevista en el podcast Planet Weird.

La artista colombiana dio detalles sobre cuáles son los motivos por los que, en ocasiones, discute con el futbolista del Barcelona y puntualmente se refirió a la diferente educación y temas relacionados con la impuntualidad.

“Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo (...) Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, dijo Shakira.

En ese sentido, explicó que el zaguero está acostumbrado a seguir un horario estricto debido al tiempo que ha sido parte de un equipo de fútbol, tanto con su club como con la selección nacional. Sin embargo, confesó que esta no es una cualidad en la que coincidan.

“Su mente está estructurada así y la mía. Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, relató la cantante.

El tema del tiempo y los horarios es notablemente diferente entre Shakira y Piqué. Al respecto, la intérprete del Waka Waka ―canción ya consagrada como uno de los himnos del fútbol― manifestó que su carrera funciona diferente a la de su esposo, ya que siempre ha trabajado sin importar si es día hábil o fin de semana.

“Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo”, señaló Shakira.

¡Eufórica! Así reaccionó Shakira tras ver a su hijo ganar un torneo

El hijo menor de la cantante colombiana Shakira y del jugador de fútbol del Barcelona FC Gerard Piqué se convirtió en el campeón de un torneo de artes marciales, hecho que llevó a la artista a compartir un video en su cuenta de Instagram, en el que muestra la premiación del evento. En las imágenes se evidencia el orgullo y la alegría que sintió la artista por el premio que obtuvo su hijo Sasha, de siete años.

Shakira y Piqué llevan más de 11 años de relación y como producto de su amor tienen dos hijos, Sasha y Milan. La cantante acostumbra a subir videos de las destrezas artísticas de cada uno de sus hijos. En esta ocasión no pudo contener su emoción y gritó y brincó de la alegría que le causó ver triunfar al menor de sus hijos.

“Próximo torneo si no quieren que grite tanto, me tendrán que llevar con un bozal”, escribió la colombiana en el pie de foto de la publicación, donde ya suma más de un millón de likes.

Por otra parte, el primogénito de la cantante colombiana y del jugador de fútbol, al parecer, sacó talentos similares a los de sus padres. Al inicio, el menor se había inclinado por el fútbol, por lo que se creía que se iba a dedicar a lo mismo que su padre. Sin embargo, las últimas publicaciones hechas por la cantante barranquillera han evidenciado que Milan también tiene aptitudes para la música, al igual que su madre.

El niño de nueve años parece inclinarse por la música. La cantante compartió una foto, meses atrás, en la que Milan estaba en un estudio de grabación. El pie de foto de la imagen dice “un nuevo productor, es muy estricto”. En la imagen se puede ver al menor manipulando la consola de audio.

Días atrás a la anterior publicación, Shakira compartió un video en el que el menor interpretaba canciones españolas populares en el piano. La tranquilidad con la que Milan toca el instrumento logró cautivar a los miles de seguidores de la artista. Muchos en los comentarios aseguraron que era igual de talentoso a su madre.