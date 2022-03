¿Qué dijo el exnovio de Aida Victoria Merlano sobre beso entre ella y Yéferson Cossio?

Luego de que Yéferson Cossio y Jenn Muriel confirmaran el fin de su relación, las redes sociales se convirtieron en escenario de polémica ante la filtración de un video en que el creador de contenido se besaba con Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga excongresista Aida Merlano.

Si bien tanto Cossio como Muriel han sido respetuosos y prudentes en cuanto a su vida personal, este no es el caso de sus seguidores, quienes no han tardado en especular sobre las razones que llevaron a la separación de la pareja. Al respecto, el creador de contenido publicó recientemente un video en el que explica de manera general las razones por las que ya no está con Jenn, dejando claro que todavía se hablan y destacando la admiración que le tiene.

Así mismo, sobre los rumores de una supuesta infidelidad, Yéferson aclaró que en ningún momento engañó a Jenn con Aida Victoria: “Terminé mi relación, salí con alguien, ustedes hablan como si ella y yo fuéramos novios. Salimos y ya (...) Lo de insultar a esta otra nena, ella no es ninguna ‘perra’, ella se metió conmigo cuando yo no tenia novia, no es ninguna daña hogares”.

Por supuesto, los internautas también acudieron a la expareja de Aida Victoria para conocer su opinión sobre el polémico video en que aparece besando a Yéferson Cossio. En consecuencia, un usuario de Instagram comentó una publicación de Lumar Alonso y preguntó: “¿Qué piensas de lo de Aida?”

La respuesta de Lumar no se hizo esperar y replicó de una forma clara, sencilla y contundente: “Que esa pregunta tienes que hacérsela a otra persona”, dijo el empresario.

La imagen fue compartida por un portal de chismes en la misma red social y motivó comentarios positivos hacia Lumar Alonso por haber dado una respuesta respetuosa y no sumarse a la polémica con acusaciones ni especulaciones.

Otros usuarios de Instagram manifestaron que no entienden por qué se ha armado tanto alboroto en relación a un simple beso, cuando las dos personas que lo protagonizaron estaban soleteras.

“Parce, la gente es demasiado tóxica de verdad. Si bien Yéferson no hizo las cosas bien, tampoco es para que lo crucifiquen así. Medio mundo termina relaciones y al otro día se está besando con media discoteca y recuperando el ‘ganado’ y no les dicen nada, pero como el man es famoso, todos lo atacan. Ridículos también”, comentó un usuario.

Se confiesa: Aida Victoria respondió a candentes preguntas en Instagram

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano siempre sabe cómo llamar la atención de sus seguidores y del público en general en las redes sociales. Recientemente, realizó una actividad en su cuenta Instagram en la que se comprometió a responder todo tipo de preguntas incómodas, realizadas por sus seguidores.

Los usuarios no dudaron en preguntarle todo tipo de cosas a la barranquillera, pues habló desde sus experiencias en la intimidad, hasta de las partes íntimas de reconocidos influencers. Sus respuestas se hicieron tan virales que la influenciadora accedió a responder una segunda tandas de preguntas.

En estas respuestas lo primero que mostró fue su playlist favorita para tener relaciones sexuales, luego confesó que ella y Miriam Obregón tenían una lista de los mejores “polvos” que han tenido. No obstante, algunas preguntas se hicieron más virales que otras.

Entre ellas se distinguen las historias en las que habla sobre procesos naturales que ocurren durante el acto, o las críticas que son lanzadas a los hombres por hablar de sus relaciones íntimas, sabiendo que las mujeres son peores, pues ellas cuentan los detalles y exponen casi que en totalidad al hombre.

Merlano continuó respondiendo las preguntas en medio de risas. La influenciadora incluso fue preguntada por las medidas de su zona íntima, sin embargo, es un dato que confesó no tener. Así mismo, realizó algunas confesiones, como por qué las mujeres prefieren fingir un orgasmo en vez de corregir al hombre sobre cómo hacerla sentir placer. De acuerdo con Merlano, esta podría ser una estrategia para garantizar que la mujer que llegue después también se encarte con el hombre.

Las historias las concluyó confesando que es fan de ver contenido erótico, pero aseguró que le emociona más el de ella misma. Por otro lado, aprovechó para explicar que ella publicita los productos que le compiten a Epa Colombia porque le gustan y porque, para ella, la competencia es la que motiva a mejorar cada día.