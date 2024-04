Marbelle revela por qué no ha tenido hijos con su pareja actual, con la que tiene 18 años de diferencia

Sin embargo, indicó que no han descartado esa posibilidad del todo, debido a que en caso de que se diera, efectivamente tendrían un bebé, aunque no es un tema que les trasnoche.

“Si se nos da en el camino, claro que sí, pero no es un tema que nos trasnoche (…) Yo me muero por un bebé. Es que obviamente ya uno con 44 empieza a pensar un poco en el tema, pero a mí me da susto, un poco de prevención, un embarazo después de los 40 me da sustico. El embarazo mío con Rafaella no fue fácil”, puntualizó Marbelle.