Tatán Mejía trató de lucirse con regalito para Maleja Restrepo y salió perdiendo; hubo entretenida broma

Desde ese entonces los televidentes y los mismos compañeros de set apreciaron una notable cercanía en la pareja, pero Maleja Tiempo después reveló que en ese momento comenzó a nacer algo, pero que no pasó absolutamente nada y podía dar fe de ello.

Tatán Mejía le celebró el día de la madre adelantado a Maleja Restrepo

La presentadora le advirtió a sus seguidores para que no caigan en el mismo engaño que ella. | Foto: Instagram: @maleja_restrepo

Luego de que terminan el postre se puede ver como Macarena se lo entrega a la presentadora, pero esto no fue lo que llamó la atención de Restrepo, pues su mirada se fue directo al desorden en la cocina que dejaron su esposo y su hija. Ante esto, Macarena le coge la cabeza y le dice que no mire, que se concentre en el plato.

Tatán acompañó el video con una graciosa descripción: “Cocinando pa’ la mamá volcán de arequipe jajajajajajaja momentos con mis niñas que van a quedar. Si quieren la receta me avisan y se las dejo”.

Los seguidores de la pareja no dudaron en darle palo a Tatán de manera cómica por el video publicado: “Queremos la receta y la foto del chichón de Guadalupe en la frente por fa”; “Jajaja este elenco está genial, pero es verdad, a veces uno prefiere que no le cocinen nada si van a dejar el chiquero en la cocina”; “Jajaja la bajada de cabeza de ‘mamá céntrate en el postre, no mires la cocina’”, entre otros.