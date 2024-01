‘Tatán’ Mejía compartió reflexión sobre la enfermedad que afronta: “Toca lidiar con uno mismo”

‘Tatán’ Mejía compartió reflexión sobre la enfermedad que afronta

“Cuando tienes TDAH tienes que protegerte de ti mismo, ayudarte un poquito (...) Me toca amarrar las candelas, me toca acomodar todo en un solo lugar para no perderlos. Todo debe estar en su lugar y en el lado que es, o si no, se me pierde todo muy fácil, y lo que más pierdo me toca amarrarlo, a uno le toca lidiar con uno mismo”, expresó Tatán Mejía.