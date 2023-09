Tatán Mejía no usa su anillo de bodas por ser “mañé”; lo lleva de otra forma

Tatán Mejía no usa su anillo de boda con Maleja Restrepo

“Yo me lo pondría en este dedo, pero yo me lo tatué. Les voy a explicar, la primera razón es que, a mí, mis gustos, me parece mañé; y segundo, con los guantes de la moto se me enreda, entonces me lo tatué; estoy anclado. Es mejor, para toda la vida, yo no me lo puedo quitar para ir a las discotecas, ahí está, ese es mi anillo”, dijo el expresentador de ‘Survivor: la isla de los famosos’.