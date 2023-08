VIDEO: Así vivió Tatán Mejía el fuerte temblor que sacudió al país

“Tembló durísimo, mirá aquí cómo se están moviendo las cosas. Oiga las alarmas… Tembló duro y largo, hace por ahí 20 años no sentía un temblor” , declaró el deportista mirando muy atónito a sus acompañantes, quienes también esperaban en la zona abierta de su casa campestre a que los movimientos cesaran. “Ojalá no haya pasado algo grave, porque se movió duro. Que no pase nada en Bogotá, porque acá estamos en el campo, pero allá en un edificio puede pasar algo” , agregó el deportista.

View this post on Instagram

“Esa calcomanía de ‘te están esperando en casa’, para mí, creo que es equívoca, y nos llena de terror… Yo no quiero salir de mi casa muerto del susto pensando que me voy a quebrar el cu**. Es imposible salir a la calle así, caga** del susto. Debe haber otra forma, no sé cuál sea, me encantaría tener la razón, saber cuál sea, y me encantaría enseñarle a montar en moto a los 10 millones de moteros que tiene este país, pero creo yo que sí se puede hacer algo… Voy a pensarlo”, relató el deportista en sus videos.