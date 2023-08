Posible romance: Aleja, ganadora del ‘Desafío, The Box’, sería la novia de exintegrante del equipo Alpha

¿Aleja, del Desafío The Box, y Camilo Bogan son novios?

Estos videos llevan textos como “Mi verdadero trofeo del Desafío”, “Todos metiéndome en cuentos con Sara y la que me robó el corazón fue ella”, “Para todos esos que quieren meterse con mi chica”, y por esta razón se da a entender que la ganadora del ‘Desafío, The Box’ estaría vinculada sentimentalmente con el exintegrante de Alpha.

Como era de esperarse, los internautas no se hicieron esperar con los comentarios, unos a favor y otros en contra: “Uy no, qué lindos, pero no, era con Sara”, “Con 400 millones e sla más hermosa”, “Vamos por esos 400 millones juemadreeee”, “Solo porque ganó”, “Ahora si la quieres, como fue la que ganó el Desafío ahora si fue ella y no Sara, interesado”, “Bodgan solo está con Aleja por el dinero”, entre otros.