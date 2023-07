Sensei y Aleja fueron los ganadores del ‘Desafío The Box’

La joven participante que llegó hasta la semifinal confesó en entrevista con Día a Día que las cosas con Rapelo no trascendieron a más allá de una amistad. Varios de los presentadores del matutino del Canal Caracol coincidieron en que realmente entre ellos dos no se vio nada que fuera diferente a una amistad.

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales lanza duras críticas contra dos antiguos jurados; “este es un concurso de talentos, no de egos”

Contexto: ‘Yo me llamo’: Amparo Grisales lanza duras críticas contra dos antiguos jurados; “este es un concurso de talentos, no de egos”

En estos días, Amparo Grisales, la jurado de Yo me llamo, se mostró molesta por cuenta de las burlas que ha recibido en las redes sociales asociadas con su edad. La llamada diva de Colombia les respondió a aquellos que se burlan de los supuestos años de ella. “Gracias, Mauricio, por tus palabras. Esa gente me da pena. Pobres de mente y de espíritu. Gracias a Dios la estupidez humana no me toca. Te abrazo”, estas palabras vinieron después de que uno de sus fans la defendiera del bullying en las redes sociales.