Una prueba en el Desafío The Box por poco termina en tragedia, ¿qué pasó?

‘El Desafío’ del Canal Caracol está pasando por uno de sus momentos más álgidos, esto por cuenta de que se acerca la recta final y más de uno quiere hacerse con el trofeo y el premio mayor de la competencia. En estos días ha pasado de todo un poco y con la salida de Ricky y Cifuentes las cosas dentro del reality se han puesto un poco más tensas.

Participantes del Desafío The Box en una prueba - Foto: Fotograma, 03:24, Hay caos y gritos en el Desafío de Sentencia y Bienestar | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

En una de las más recientes pruebas, se dio una fuerte situación en la competencia. Resulta que en este desafío los participantes tenían que cruzar varias piletas y luego subir a una plataforma de 5 metros de altura, desde ahí debían encestar un balón y regresar.

Más de uno trataba de optimizar el tiempo de su prueba haciendo “acrobacias” que podían terminar con situaciones un poco complejas. Los televidentes se pudieron percatar de que fueron varios los que se lanzaban al agua desde la plataforma después de haber subido en ella para evitar las escaleras.

Juliana Tovar, una de las participantes más polémicas de esta temporada, fue una de las que optó por tomar dicho atajo y en una de las arriesgas acciones que estaba ejecutando se tiró con demasiado impulso desde la estructura. Para mala suerte de ella, en vez de caer dentro de la piscina, se estrelló de frente en contra de una de las orillas.

La participante ha sido una de las más polémicas - Foto: @desafiocaracol

Por fortuna, y previniendo algún tipo de accidente, la producción puso espumas y acolchados gruesos que amortiguaron el golpe que pudo haber sufrido la modelo webcam. Cuando los desafiantes se dieron cuenta de lo que estaba pasando llegaron a sentir preocupación, pero se calmaron al darse cuenta que la joven salió sin inconvenientes del estanque y continuó la prueba.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de la participante se leyeron comentarios como: “Mis respetos parce, con ese golpe yo creo que la mayoría soltaríamos la cuerda”; “Eres demasiado fuerte yo medio me tropiezo en esa parte y que dolor siento que se me va la respiración que golpe fuerte”; “Ese golpe lo veo y lo siento como si fuera a mí”; “Para los que dicen que estas mujeres no son unas guerreras”; “Yo me hubiese desmayado y caído de paso jajaja. Toda una guerrera Juli🔥❤️”; “La única mujer del desafío que no se ha quejado este año, aguanta hambre, se golpea y nunca la veo llorando y mucho menos quejándose”.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de la participante se leyeron comentarios como: “Mis respetos parce, con ese golpe yo creo que la mayoría soltaríamos la cuerda”; “Eres demasiado fuerte yo medio me tropiezo en esa parte y que dolor siento que se me va la respiración que golpe fuerte”; “Ese golpe lo veo y lo siento como si fuera a mi”; “Para los que dicen que estas mujeres no son unas guerreras”; “Yo me hubiese desmayado y caído de paso jajaja. Toda una guerrera Juli🔥❤️”; “La única mujer del desafío que no se ha quejado este año, aguanta hambre, se golpea y nunca la veo llorando y mucho menos quejándose”.

Juli ha sido una de las participantes más polémicas de esta temporada teniendo en cuenta que se ha mostrado muy cercana a Rapelo, sin importar que ambos tengan pareja por fuera de la competencia. Una de las cosas que más le han criticado a esta joven es que en varias oportunidades se ha mostrado celosa por atenciones que ha tenido Rapelo con otras compañeras de la competencia.

Juli y Rapelo se dejaron ver muy cercanos - Foto: Captura de pantalla Desafío Caracol

A pesar de que Juli es una de las más polémicas, se ha mostrado como una mujer audaz y hasta el momento tiene un buen desempeño en la competencia. Este ‘Desafío’ está dando muchas sorpresas y los televidentes están a la espera de lo que sucederá en los próximos episodios. En los avances que se compartieron se habla de una supuesta traición que se puede dar en la competencia que tendría como protagonistas a Escudero y al costeño.