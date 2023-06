Exparticipante del ‘Desafío The Box’ reveló detalle que sorprendió a los presentadores de ‘Día a Día’; Catalina Gómez quedó fría

Día a día se convirtió en uno de los programas de televisión matutinos más comentados y vistos de Caracol Televisión, debido a la larga trayectoria que construyó en los medios. Este formato alcanzó un gran número de seguidores, los cuales simpatizaron con los presentadores y los integrantes de la producción.

En el más reciente episodio, el matutino contó con la presencia de Iván Gutiérrez y Daniela Taborda, quienes fueron los invitados del día tras su eliminación del programa de competencias físicas, Desafío The Box. Allí, la exparticipante aprovechó el momento para revelar un detalle que no fue visto por las cámaras de la competencia, aunque inicialmente pidió disculpas públicas al involucrado por lo que diría, que dejó a más de uno ‘boquiabierto’.

Exparticipante del 'Desafío The Box' estuvo en el programa matutino de Caracol Televisión. - Foto: @soydanielataborda

La primera participante trans dentro del reality soltó el dato de que uno de sus excompañeros, dentro del programa, soltaba gases en público y que los “soplaba con las mujeres en las cobijas”. Se trata del concursante más conocido como ‘Sensei’.

Lo anterior no solo sorprendió a los presentadores de televisión que hacen parte del matutino, sino que, además, dejó fría a Catalina Gómez, quien no pudo evitar dejar ver su reacción en vivo, ya que los presentes esperaron una revelación en asuntos “románticos”.

‘Día a día’ sigue haciendo cambios

Hace unas semanas se anunció con bombos y platillos que Día a día extendería su horario hasta las 12:30 del día. Esto luego del final de Amor bravío, telenovela mexicana que se emitía en este canal después del matutino del canal Caracol.

Por lo general, cuando una de estas producciones llegaba a su final se anunciaba rápidamente su reemplazo, pero esto no pasó con Mi fortuna es amarte, telenovela mexicana que llegó hace pocos días a las pantallas de la televisión colombiana.

Pasó poco tiempo de este “cambio” porque nuevamente Día a día volvió a su horario normal. El magacín ha tenido una serie de cambios desde que llegó Wilber Correa a la dirección del programa, esto por cuenta de las malas cifras que estaba registrando en su rating. Algunos de los televidentes comentaban que esto podría deberse a la poca conexión que sentían que había entre los presentadores con la audiencia.

Aunque hay que reconocer que en la actualidad los presentadores se ven mucho más dinámicos con el resto de sus compañeros que antes. Esto, evidentemente, se debe a los cambios que se han forjado en los últimos meses por cuenta de la nueva “administración”.

Presentadores de 'Día a día' del Canal Caracol. - Foto: Canal Caracol

Estos buenos resultados, de acuerdo con los usuarios en redes sociales, fueron los que llevaron a que el programa tuviera una extensión de horario, para parecerse un poco a su competencia, ‘Buen día, Colombia’, del canal RCN. Pero esta semana, cuando llegó la telenovela a Caracol, dio la sensación de que la idea no fue tan buena y por ende decidieron volver a su formato hasta las 11:30 de la mañana.

Lo cierto es que en los últimos meses en ‘Día a día’ se ha visto una especie de prueba y error para verificar qué es lo que más le conviene al magacín del canal Caracol. Hasta ahora les ha dado resultado el hecho de haber involucrado a Jhovanoty, uno de los imitadores y humoristas más famosos del país. Los apuntes que hace el más nuevo de los presentadores se terminan convirtiendo en tendencia en las redes sociales.

Por su parte, desde hace varias semanas una de las caras que no han vuelto a ver los colombianos es la de Carlos Calero, quien se encuentra en las grabaciones de ‘Yo me llamo, el reality’ de imitadores del canal Caracol.

Pero no es solo él quien estará ausente por una temporada, resulta que Juan Diego Vanegas y Carolina Cruz pasarán a integrar el elenco de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, programa que todavía no se ha empezado a grabar, pero que ya se sabe contará con la participación de estos dos rostros del canal Caracol.

Carolina Cruz deslumbra a sus 44 años - Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

En conclusión, la idea de extender un poco el horario de Día a día no fue tan buena y esto es algo que le terminó pasando factura al rating del programa y que sus televidentes no perdonan, ya que se sienten perdidos con cada movimiento que se hace dentro del programa y lo catalogan como un fracaso.

Cabe resaltar que para hacer más ameno el ambiente y ponerle chispa al horario, se hacen actividades donde los presentadores interactúan con los invitados y en uno de esos juegos hubo un detalle que no gustó mucho, pues se trataba de lanzar una diana y pegarle a la foto de Carlos Calero, algo que molestó a los seguidores del presentador, pues si bien es cierto que ya no está en el matutino, no deberían usar su rostro para esos temas.