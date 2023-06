Lo que pasa detrás de Día a Día y que tiene que ver con sus presentadoras

‘Día a día’ es uno de los programas matutinos más vistos en Colombia. Desde hace varias semanas sus presentadores se le han medido a competir en diferentes pruebas con el fin de recaudar fondos para diferentes fundaciones.

En el más reciente programa, una de las pruebas fue la de tiro al arco. Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Iván Lalinde y Jhovanoty participaron y más de uno no pudo evitar soltar una carcajada.

El programa tendrá algunos cambios con sus presentadores - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Sin embargo, sucedió algo que llamó la atención de los televidentes y que muchos consideraron como una mentira o un secreto que tenían bien guardado tanto la producción del programa como los presentadores.

Resulta que la foto que estaba en el centro del tiro al blanco era una de Carlos Calero, presentador del programa que en la actualidad se encuentra ausente por las grabaciones de ‘Yo me llamo’, razón por la que la audiencia no lo ha visto en los últimos días.

Sin duda, la actividad que llevaron a cabo no fue muy bien recibida por los espectadores del programa, que incluso llegaron a manifestar que ya no lo quieren en el matutino y que, con este gesto, “se pasaron”. Pues sí, sucede que Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos del programa y a muchos no les agradó la idea de que colocaran su foto como un tiro al blanco. Por su parte, los presentadores que todavía están en el set, simplemente lo vieron como algo jocoso.

“No me parece que pusieran lo mejor de ese programa en el tiro al blanco, Calero es la mejor cara de esa programa” y “Uy, qué mal. Nunca se pone a una persona de tiro al blanco y menos a Calero”, fueron los comentarios que más destacaron en la publicación hecha en la cuenta oficial de Día a día.

Más allá de los inconvenientes, los presentadores tienen también una gran amistad y fue así como hace poco se supo de un secreto del programa que ningún televidente conocía.

Uno de los aspectos que más llama la atención del programa Día a día del Canal Caracol ha sido la relación que mantienen los presentadores Carlos Calero, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Iván Lalinde y Jhovanoty tanto al frente de las cámaras como fuera de ellas, pues juntos van a eventos, fiestas privadas y hacen parte de la vida de las familias de cada uno de ellos.

Por esta cercanía, hace poco Lalinde subió un video mientras sus compañeras Carolina Cruz y Carolina Soto estaban hablando en el programa frente a las cámaras.

Lo que causó sorpresa y risas fue que se pudo ver allí que ambas caleñas estaban completamente descalzas y con los tacones a un lado, pues ya estaban cansadas de usarlos. Esto no se ve al aire, pues solo estaban enfocadas de la cintura hacia arriba. “Ellas son las partners”, comentó Iván en su curioso video.

Lo que nadie ve de 'Día a día' pic.twitter.com/TtsMJiLI49 — @lacatrina (@LaCatrina21) May 16, 2023

Cabe destacar que el programa hará unos cambios y entre esos se verán involucrados Carlos Calero y Carolina Cruz.

Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez y vicepresidente de Entretenimiento de Caracol, en conversación con Vea, según reseñó Pulzo, aseguró que había un par de presentadores que se “irían” del formato temporalmente, debido a diferentes proyectos que estaban surgiendo a lo largo del año. Estas modificaciones estarían relacionadas con otros espacios de entretenimiento que se grabarían y los cuales contarían con la presencia de los rostros famosos.

Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro llevan 15 años casados - Foto: Instagram: Catalina Gómez

Estas producciones harían parte de la programación de las noches, precisamente cuando el Desafío termine, por lo que los rodajes ya iniciarían en las siguientes semanas y meses. El integrante del canal fue enfático en el rol que desempeñarían los presentadores, viviendo experiencias nuevas y del pasado que han marcado la historia de la televisión.

Sampedro afirmó que Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas estarían en el elenco de La vuelta al mundo en 80 risas, mientras que Carlos Calero va a presentar Yo me llamo, uno de los formatos más vistos y comentados de la televisión nacional.