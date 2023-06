Iván Lalinde enfrenta días complicados: cómo la adversidad ha influido en su labor en ‘Día a día’

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana y uno de los más simpáticos con sus seguidores en las redes sociales, donde no solo muestra todas las aventuras que vive en medio de las grabaciones del magazine matutino donde trabaja actualmente, Día a Día, sino que deja ver su lado más íntimo en fotos y videos que conmueven a sus fans.

Esta vez en sus historias de Instagram el paisa dejó ver su lado más sentimental y melancólico, pues sus ojos no paraban de tener lágrimas mientras él entraba muy a las 5:30 a.m. al centro comercial donde está ubicado el gimnasio en el que ha estado entrenando durante los últimos meses, haciendo una rutina de ejercicios que no solo le ha ayudado a bajar de peso y a tonificar sus músculos, sino a disipar sus pensamientos y aclarar su mente.

Iván Lalinde reveló en entrevista con Eva Rey cuál era su amor platónica. |Fotograma | 14:22 Iván Lalinde | Desnúdate con Eva | Canal de Youtube 'Desnúdate con Eva'. - Foto: Youtube

A pesar de tener sus ojos llorosos, Iván animó a sus más de 778 mil seguidores a iniciar el día con toda la actitud y luego, en otro video mostró su rutina de ejercicios de pierna, que consisten en sentadillas y otros movimientos que le ayudan a fortalecer sus extremidades inferiores.

Finalmente, Lalinde volvió a sus redes luego de una jornada completa de entrenamiento a decirle a sus seguidores que ya se sentía mejor y que las lágrimas de hoy no eran extraordinarias, pues desde hace ya varios días viene muy sentimental, tanto que en la pasada transmisión de Día a Día donde tuvieron de invitada a la actriz y cantante Leidy Noriega, el paisa tuvo que levantarse del diván y salir del set antes de que las cámaras y los televidentes lo captaran llorando.

El periodista reveló por qué no tuvo hijos. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Todo esto se debe a que Iván aún está haciendo el duelo por la muerte de su madre, a quien solía mostrar en sus redes y con quien compartía momentos memorables. Luego de su pérdida, tanto sus compañeros de set como sus amigos de la farándula han intentado acompañarlo y apoyarlo mientras él asume su nueva realidad familiar.

Pero el presentador también tiene su carácter y a veces se hace sentir en el set de Día a Día. La última emisión el programa contó con la presencia de Camilo Bogdan, exparticipante de la edición del Desafío The Box, que se está emitiendo actualmente por dicho canal. El bogotano acaba de salir del reality por una lesión en su rodilla izquierda que no le permitió seguir en la competencia, pues los retos que se dan en ella son extremadamente duros y el equipo médico del programa es muy estricto a la hora de salvaguardar la seguridad física de los concursantes.

Bogdan no solo había hecho una buena campaña en el reality, sino que también protagonizó una historia romántica dentro del programa con otra concursante del equipo Beta, Sara, con quien habría tenido acercamientos físicos y esto le puso un tono amoroso a algunos de los capítulos de la competencia. Este tema salió a relucir en la entrevista que le estaban haciendo al bogotano y generó discordia entre los presentadores.

Fueron el humorista Jhovanoty y la presentadora Catalina Gómez quienes empezaron a indagarle a Bogdan sobre Sara, quien ha tenido un camino difícil en el programa porque hasta sus compañeros dicen que debería ser la próxima eliminada, pues su desempeño físico no ha sido el mejor y muchos televidentes, incluso, afirman que la chica solo entró al show para mostrarse masivamente y adquirir fama.

Foto: Instagram @camilobogdan_oficial. - Foto: Foto: Instagram @camilobogdan_oficial.

El bogotano intentó evadir el tema de él con Sara en plena emisión de Día a Día, diciendo “los caballeros no tienen memoria”, sin embargo, Catalina y el humorista insistieron, al punto que Iván Lalinde se enfureció y tuvo que pararlos en seco, diciendo que esas preguntas no eran las mejores y las hacían por simple morbo, para generar mucha más polémica y posible rating.

“Eso es morboso”, fue la frase que usó el presentador paisa para zanjar de una buena vez el tema y darle un poco más de libertad y descanso al invitado, quien siempre se mostró muy tranquilo y profesional ante las cámaras.