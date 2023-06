Daniel Arenas, ex de Carolina Cruz, reaccionó a proyecto de Netflix en el que está Lincoln Palomeque

Lincoln Palomeque, que es uno de los actores colombianos más queridos a nivel internacional, reapareció la semana pasada en su cuenta oficial de Instagram, la cual tuvo desactivada por varios días, y compartió el primer adelanto de Perfil falso, serie producida por Netflix para toda América Latina.

“Lo que se viene en Netflix y Netflix Colombia el próximo 31 de mayo, esta historia es candente. Véanla y me cuentan”, fue el mensaje que escribió el artista para acompañar el tráiler del largometraje, en la que también actúa Manuela González.

Lincoln Palomeque sale en 'Perfil Falso', nueva serie de Netflix. - Foto: Cr. Renata Bolivar / Netflix © 2023

Añadió: “Esto me da bastante felicidad y mucho orgullo, les presento a Juan David, les va a caer bien, se los prometo. Mañana 31 de mayo, el estreno de Perfil Falso, serie original de Netflix. Gracias por el apoyo y el cariño de siempre”.

El estreno de la serie provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, donde el actor cucuteño recibió varios elogios de los televidentes. Incluso, algunas celebridades de la farándula nacional comentaron los primeros episodios de la producción.

Uno de los primeros en dar su opinión fue Daniel Arenas, quien reapareció en las historias de Instagram y aseguró que quedó superenganchado con la trama.

“Aquí estoy viendo mi nueva serie favorita de Netflix, Perfil Falso, en donde está mi hermanazo Rodolfo Salas. Hermano, como ya te lo había dicho, se ve increíble y te deseo lo mejor. Estoy seguro de que va a ser un exitazo”, indicó inicialmente.

Daniel Arenas comentó la nueva serie de Netflix. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

El actor felicitó a todo el elenco. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Luego, enfatizó: “Sé que la van a romper, porque se ve impresionante. También están otros hermanzos actuando ahí y un elenco de colombianos impresionante. Así que la van a romper toda y les deseo lo mejor. No se la pierdan”.

El presentador de Hoy día, matutino de la cadena Telemundo, puntualizó que el primer capítulo de la serie fue bastante bueno, por lo cual les recomendó a todos sus seguidores verla.

Pese a que no los mencionó directamente, el bumangués les deseó finalmente muchos éxitos a todos los artistas colombianos que hacen parte de esa producción, incluido Lincoln Palomeque.

“Terminado el primer capítulo de Perfil Falso, que está espectacular. Se las recomiendo, está espectacular. No quería dejar de contarles que me encantó y que felicitó a todos mis hermanos que están en esa producción. Véanla, está muy buena”, concluyó.

Daniel Arenas manifestó que le gustó mucho la serie. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Manuela González también actúa en 'Perfil falso'. - Foto: Cr Renata Bolivar / Netflix © 2023

Carolina Cruz fue novia de Daniel Arenas hace unos años. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Cabe recordar que Daniel Arenas sostuvo hace algunos años una relación sentimental con la presentadora de Caracol Televisión, Carolina Cruz, quien se separó el año pasado del actor cucuteño luego de 12 años de noviazgo.

“Fuimos novios, pero nunca vivimos juntos. Lo que siento es que estábamos en tiempos diferentes. No hay personas que no sean para uno, sino que llegan en el momento que no es. Se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a Dani y a mí. Lo quiero y tengo los mejores recuerdos con él, porque fue un gran hombre conmigo”, señaló la modelo hace un tiempo en una entrevista.