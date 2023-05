Lincoln Palomeque regresó a Instagram y tomó drástica decisión sobre Carolina Cruz

Lincoln Palomeque, uno de los actores colombianos con más seguidores en Instagram, desapareció hace unas semanas de manera misteriosa de esa red social, puesto que muchos internautas aseguraron que al ingresar su nombre de usuario (@lincpal) en el buscador no salía ningún perfil oficial.

“Hace unos días les conté que no había sido escogido para un personaje. Días después se abrió de nuevo una ventanita que, finalmente, terminó siendo la puerta de entrada a este maravilloso proyecto. ¡Ilusionado! Hoy fue un buen comienzo, una nueva oportunidad en mi carrera. Se gana, se pierde y se gana, gracias a Dios por esto. Gratitud por la vibra de todos que siempre ayuda”, fue unos de los últimos mensajes que subió.

El actor desapareció de Instagram durante varios días - Foto: Instagram: @lincpal

Tras no publicar nada durante días, el reconocido actor reapareció la semana pasada en su cuenta oficial y compartió el primer adelanto de la serie Perfil falso. Asimismo, subió en las historias una tierna foto del pequeño salvador.

El cucuteño, sin embargo, no se ha referido hasta el momento sobre el motivo por el cual su página de Instagram estuvo inactiva, dejando en el aire si fue por determinación de él o si fue algún tipo de sanción por parte de la plataforma norteamericana.

“Lo que se viene en Netflix y Netflix Colombia el próximo 31 de mayo, esta historia es candente. Véanla y me cuentan”, fue el mensaje que escribió Palomeque para acompañar el tráiler de la producción internacional, en la que también actúa Manuela González.

Pese a que siempre han manifestado que tienen actualmente una buena relación, muchos seguidores del famoso artista notaron que este ya no sigue en Instagram a Carolina Cruz, la madre de sus dos hijos, Salvador y Matías.

Lincoln Palomeque ya no sigue a Caralina Cruz en Instagram - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Este hecho ha generado todo tipo de comentarios en las diferentes redes sociales, ya que muchos usuarios han manifestado que Lincoln tomó esta sorpresiva decisión después de que la exreina oficializó su relación con el piloto Jamil Farah.

Los rumores sobre el romance entre el sanandresano y la empresaria vallecaucana aumentaron en las diferentes redes sociales debido a que fueron pillados besándose apasionadamente en el Festival Estéreo Picnic, el cual se llevó a cabo cerca de Bogotá en marzo pasado.

Cabe mencionar que Carolina Cruz, famosa presentadora de Día a día (Caracol Televisión), ha manifestado en repetidas oportunidades que el tema de su separación con Lincoln Palomeque está completamente superado. Incluso, confirmó que estaba saliendo con el modelo.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajó que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó inicialmente en una entrevista con la periodista española, Eva Rey.

Carolina Cruz junto a su nuevo amor - Foto: Revista Vea

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz terminaron su relación sentimental luego de 10 años - Foto: Foto: Instagram Lincoln Palomeque

Luego, la comunicadora añadió: “Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba, que necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”.

La vallecaucana también señaló que se llevaban demasiado bien por sus dos hijos, recalcando que la prioridad que les dan a los menores está por encima de las demás cosas. Esta respuesta volvió a plasmar que ambos famosos sostienen una comunicación cordial y agradable por el bienestar de sus pequeños.