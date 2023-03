Video: Carolina Cruz y el apasionado beso que se dio con quien sería su nuevo novio

No cabe duda de que Carolina Cruz es una de las mujeres más reconocidas del país y a su vez una de las más controversiales. La presentadora, quien ha pasado por varios formatos de la televisión e incluso del modelaje, en la actualidad es una de las conductoras del programa Día a día del canal Caracol, junto a Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas.

Actuales presentadores de 'Día a día'. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

A sus 43 años la caleña se ha ganado el reconocimiento de muchos también por su paso en el Reinado Nacional de la Belleza, pero lo cierto es que su rol como presentadora no solo le permitió conocer al padre de sus dos hijos, Lincoln Palomeque, sino que también le ha traído otros dolores de cabeza.

Sin embargo, más allá de su trabajo, Carolina está en el centro de los chismes desde que terminó su relación de casi 13 años con el actor, pues muchos han estado especulando quién sería la nueva pareja de la también empresaria.

Durante el concierto de Romeo Santos, Cruz buscó cómo ocultar a su acompañante, pero ahora parece que ya perdió el miedo al qué dirán, pues hace poco subió una foto junto a él y demostraría que sí se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Carolina Cruz y quien sería su nueva pareja. - Foto: @diego_pachon

Por estos días Bogotá vive uno de los eventos más importantes de música en el año. El Festival Estéreo Picnic reúne a los mejores artistas locales e internacionales y muchos miembros de la farándula nacional no se pierden esta ocasión para divertirse.

Así sucedió con Carolina Cruz, quien en compañía de un grupo de sus amigos, en los que estaba incluida Tuti Vargas, se fue al concierto de importantes bandas como The 1975 y Tame Impala. Tuti publicó una foto de quienes iban camino al evento y allí apareció Carolina junto a quien se cree es su nuevo novio, Jamil Farah.

El programa de entretenimiento La red compartió a través de su sección El fisgón un video donde se ve a la presentadora darse un apasionado beso con el piloto y modelo, quien tiene unos años menos que ella, más exactamente 31 años. Al parecer el nuevo amor de Carolina Cruz también le gusta compartir este tipo de eventos y hace parte de una de las agencias de modelaje más importantes de Colombia.

Se sabe que es un piloto que nació en San Andrés y que desde hace varios años se mueve en el mundo de la farándula, pues es amigo de algunas mujeres famosas como Gabriela Tafur y Johana Fadul. Aunque Carolina no subió más fotos con él en la noche, y la que subió la redujo quizá para que casi no se viera el rostro de su acompañante, lo cierto es que ya no le teme a los rumores.

Jamil Farah sería el nuevo novio de Carolina Cruz. Foto: Instagram @jamil_farah. - Foto: Foto: Instagram @jamil_farah.

Para muchas personas, Jamil Farah podría ser la pareja de la vallecaucana, teniendo en cuenta que no se pronunció al respecto y conservó el silencio sin aclarar las especulaciones sobre su vida sentimental.

Las controversias en las que ha estado involucrada Cruz parecen continuar cada semana, pues todavía varios de sus fanáticos recuerdan el momento en que Carolina se quedó inmóvil frente al desmayo de una mujer en pleno set de grabación del matutino y hace poco una opinión de esta famosa sobre los implantes mamarios la tiene todavía sobre las cuerdas.

Carolina Cruz salió a defender su punto de vista sobre las prótesis. - Foto: @carolinacruzosorio

“No me parece que es llevadero ni correcto que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y zutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas” (...). Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida , sigo con depresión, me levanto enferma”.