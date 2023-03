Carolina Cruz volvió a Instagram con foto sensual y poderosa

La presentadora Carolina Cruz ha sido protagonista de todo un revuelo mediático gracias a las lamentables declaraciones que dio en una de las emisiones de Día a día, en la que se debatía el tema de la explantación, práctica a la que varias famosas como Claudia Bahamón y Mónica Fonseca se han sometido para retirar sus implantes mamarios, causantes del silencioso y alarmante síndrome de Asia.

“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema, y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso. Entonces qué pasa después si alguien se saca las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible, pero sigue deprimida. Entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales, porque cada caso es diferente”, fueron las palabras de la exreina.

Este párrafo generó no solo la indignación de miles de mujeres en las redes sociales, sino también de las famosas que están en la primera línea de la lucha contra el síndrome de Asia y todos los males que sufren los cuerpos que reciben diferentes tipos de implantes, lo que se convirtió en un tsunami de críticas para Cruz, siendo su perfil de Instagram el epicentro de todos los comentarios negativos y hasta insultos que recibió.

Kristina Lilley y su opinión en redes sociales sobre lo dicho por Carolina Cruz. - Foto: Instagram

La polémica estaba en su punto más alto cuando de un momento a otro el perfil de Instagram de Carolina apareció deshabilitado, con presencia en la red, pero sin ningún tipo de publicación o información, dejando a todos sus seguidores preocupados, pues no sabían si la exreina se iba a retirar definitivamente de esta red social o por el contrario alguien había atentado contra dicha página y todo su contenido estaba en peligro.

Antes de que esto sucediera, Carolina ya se había blindado deshabilitando la sección de comentarios de sus fotos, cercenando cualquier posibilidad de sus fanáticos y haters para dejarle sus mensajes de apoyo y los comentarios negativos que a diario Carolina tiene que eliminar y filtrar.

Carolina Cruz muestra su deslumbrante cuerpo en bikini a sus 43 años - Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

Carolina de regreso

Fueron menos de 24 horas las que Carolina estuvo desaparecida de Instagram, pues hasta el momento de escribir este artículo el perfil de la exreina volvió a verse como antes en la red social e incluso hay una nueva imagen en sus historias de una Carolina totalmente empoderada de sí misma, producto de una de sus tantas sesiones de fotos que recicla y publica, para mantener su imagen vigente ante su público virtual.

El fotógrafo de famosos Hernán Puentes fue el encargado de realizar esta postal, en la que la vallecaucana luce un chaleco sastre azul estampado en arabescos plateados con una horma muy masculina, complementado con un pantalón negro que refleja poder y fuerza en la presentadora, cuyo maquillaje se acentúa en sus labios y sus pómulos ocres.

Foto: Instagram @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Por el momento, la exreina no ha dado declaraciones sobre lo que realmente sucedió con su perfil de Instagram o si en algún momento volverá a activar la opción para que sus más de 7,4 millones de seguidores le expresen su amor y admiración. Mientras tanto, ella sigue muy concentrada en su trabajo en el magazine mañanero de Caracol Televisión y en todas las actividades relacionadas con su Fundación Salvador de Sueños, con la que ayuda a varias familias que tienen niños padeciendo enfermedades parecidas o mucho más graves que la que enfrenta el hijo menor de la presentadora.