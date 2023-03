Lincoln Palomeque destapa delicado tema en el que terminó metido; Carolina Cruz también lo sufrió

Lincoln Palomeque, sin duda alguna, es una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional y cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, por lo cual denunció públicamente hace algunos días que los estaban suplantando.

El actor es uno de los más reconocidos de Colombia. - Foto: Instagram: @lincpal

Mediante las historias de Instagram, el artista colombiano compartió una serie de fotografías en las que mostró que se están haciendo pasar por él para engañar a varias personas. Sin embargo, no especificó si se trataba de algún tipo de estafa.

El cucuteño, de igual manera, aprovechó el momento para prevenir a todos sus fanáticos y les pidió que hicieran caso omiso a este tipo de mensajes, puesto que son escritos y enviados por unas cuentas falsas.

“No soy yo. Están usando correos y mensajes falsos a mi nombre, tengan cuidado. También están usando una cuenta falsa con mi nombre y foto. ¡Pilas! No soy yo”, puntualizó el famoso actor.

Lincoln Palomeque les pidió a sus seguidores tener cuidado - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Palomeque denunció que se estaban haciendo pasar por él. - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Cabe recordar que hace algunos meses su expareja sentimental, Carolina Cruz, también vivió una situación similar y aseguró que varias páginas estaban utilizando la imagen de su hijo Salvador para promocionar algunos concursos, algo que enfatizó era ilegal

La presentadora, que actualmente tiene inactiva su perfil de Instagram, manifestó en aquella oportunidad que ese tipo de sorteos no tenían nada que ver con ella y señaló que no conocía a las personas que manejaban esas cuentas, las cuales se hacían pasar como fanpages oficiales de la vallecaucana.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!”, precisó la exreina de belleza.

Tras la denuncia de la reconocida modelo, las mencionadas páginas eliminaron todas las publicaciones que habían hecho con la imagen del pequeño Salvador. Incluso, una de estas fue eliminada.

Historias Carolina Cruz. - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina recalcó en ese momento que no tenía nada que ver con ese asunto. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Lincoln perdió papel

Palomeque sorprendió recientemente a todos sus seguidores y mostró el cambio de look que se hizo, debido a que optó por quitarse la barba luego de cuatro años.

El nuevo estilo del cucuteño generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y varios internautas indicaron que se veía bastante bien. Incluso, muchos aseguraron que lucía más joven y que se había quitado 10 años.

Ante los halagos que recibió, el artista decidió revelar esta semana en su cuenta personal de Instagram la verdadera razón por la que se afeitó y señaló que todo era parte de un personaje al que se presentó, el cual no tenía barba.

El actor, sin embargo, manifestó que lastimosamente no fue escogido para interpretarlo, pese a que llegó al último filtro. Además, señaló que con el tiempo ha aprendido a asimilar este tipo de noticias no tan positivas.

“Pasando a saludar, les cuento un cuento. Estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba. Estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no. No siempre se gana, a veces no se da. Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender”, expresó inicialmente.

El actor se quitó la barba para interpretar un papel. - Foto: @lincpal

El actor aseguró que ya no le da tan duro no ser escogido para un personaje. - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Luego, añadió: “Ya con los años uno aprende a tomar todo con tranquilidad. Lo lindo es que siempre está la ilusión, estas cosas hacen parte de la vida real, no de la vida perfecta que casi siempre mostramos en estas redes. De lo que sí estoy seguro es que ustedes me hubieran escogido”.

El artista colombiano, finalmente, les agradeció la vez más a todos sus fanáticos por el apoyo que le brindan constantemente a través de las distintas plataformas digitales.