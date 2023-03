Lincoln Palomeque contó que lo rechazaron y perdió trabajo; no sirvió radical cambio que se hizo

El cucuteño aseguró que no siempre “se gana” y que lastimosamente no fue escogido para un papel.

Lincoln Palomeque, que actualmente es uno de los actores más cotizados de la televisión colombiana, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y mostró el cambio de look que se hizo, puesto que optó por quitarse la barba luego de cuatro años.

El nuevo estilo del cucuteño generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y varios internautas indicaron que se veía bastante bien. Incluso, muchos aseguraron que lucía más joven y que se había quitado 10 años.

El actor se quitó la barba - Foto: @lincpal

Tras los halagos que recibió, el artista decidió revelar esta semana en su cuenta personal de Instagram la verdadera razón por la qué se afeitó y señaló que todo era parte de un personaje al que se presentó recientemente, el cual no tenía barba.

Palomeque, sin embargo, manifestó que lastimosamente no fue escogido para interpretarlo, pese a que llegó al último filtro. Además, manifestó que con el tiempo ha aprendido a asimilar este tipo de noticias no tan positivas.

“Pasando a saludar, les cuento un cuento. Estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba. Estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no. No siempre se gana, a veces no se da. Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender”, expresó inicialmente.

Lincoln Palomeque indicó que se quitó la barba porque se presentó a un nuevo proyecto - Foto: Instagram @lincpal

El actor contó que no fue seleccionado para ese papel - Foto: Tomado de instagram @lincpal

Luego, añadió: “Ya con los años uno aprende a tomar todo con tranquilidad. Lo lindo es que siempre está la ilusión, estas cosas hacen parte de la vida real, no de la vida perfecta que casi siempre mostramos en estas redes. De lo que sí estoy seguro es que ustedes me hubieran escogido”.

El reconocido actor colombiano también aprovechó el momento para agradecerles una vez más a todos sus fanáticos por el apoyo que le brindan constantemente a través de las distintas plataformas digitales.

Lincoln Palomeque aseguró que no siempre se gana - Foto: Foto: Instagram @lincpal.

El cucuteño dijo que ha aprendido a asimilar ese tipo de noticias - Foto: Instagram: @lincpal

Lincoln Palomeque apoyó Daniella Álvarez

Daniella Álvarez y Daniel Arenas, recordado por su participación en la novela de Los Reyes, se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Incluso se llegó a especular que se iban a casar.

No obstante, los rumores sobre una supuesta ruptura entre el actor y la modelo han aumentado en los últimos días debido a que han estado muy distantes en las redes sociales. Además, el bumangués decidió irse a vivir en enero pasado a Estados Unidos.

La presentadora, adicionalmente, abrió su corazón y compartió con sus seguidores un emotivo video en Instagram, donde expuso la realidad de todo lo que ha atravesado en los últimos meses.

“Si intentamos hacerlo todo solos, terminaremos agotados físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Pero si aprendemos a recibir la ayuda de Dios, lograremos lo que jamás imaginamos. ¡Sé un luchador y una luchadora! Ve por tus sueños, ve por tus metas”, precisó Álvarez.

Lincoln Palomeque no dejó pasar por alto las sentidas palabras que escribió la exreina de belleza y fue uno de los primeros en darle ‘me gusta’ a la publicación, dejando ver que la apoyaba.

Daniella Álvarez señaló que Dios le ha ayudado a salir adelante - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Al actor le gustaron las palabras que compartió la exreina - Foto: Instagram: @lincpal

La pareja habría terminado su romance - Foto: Instagram @danarenas

Aunque no se ha pronunciado oficialmente con respecto a ese tema, la expresentadora de Caracol Televisión habría borrado las últimas fotos que publicó junto a Arenas en diciembre, lo que conformaría el fin de su romance.