“Narcisista”: Daniella Álvarez envió fuerte comentario y lo relacionaron con Daniel Arenas

Daniella Álvarez ha sido una de las mujeres más queridas en el país. Desde su paso por el Reinado Nacional de la Belleza en el que fue coronada como Señorita Colombia, la barranquillera ha cautivado a miles con su belleza, su personalidad y su carisma. Esta perspectiva se aumentó aún más luego de que hace un par de años a Daniella le tuvieran que amputar su pierna izquierda.

Daniella Álvarez ha compartido su historia y es ejemplo de superación. - Foto: Semana Video

Desde entonces, Álvarez se ha ganado la simpatía de muchos, pues a pesar de esta situación ha mostrado tener la mejor actitud frente las adversidades, en especial porque también ha contado en todo este tiempo con el apoyo de sus amigos, de sus familiares y de su novio, el actor Daniel Arenas.

Sin embargo, el título de ‘novio’ quizá ya no estaría vigente y ese es el tema que tiene a muchos seguidores de la presentadora y del actor pendientes de cada uno de sus comentarios. Y hace poco Álvarez lanzó un “venenoso” mensaje por el que piensan que no solo la relación se terminó, sino que lo hizo en los peores términos.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas habrían terminado. - Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: danielaalvareztv y danarenas

En su cuenta oficial de Instagram, Daniella Álvarez publica varios detalles de su vida profesional para interactuar con sus más de cuatro millones de seguidores en esta red social. Fue allí mismo donde algunos notaron un particular mensaje dejado por la famosa de 34 años.

Tatiana Franco, quien era presentadora de RCN en el programa Muy buenos días, es una gran amiga de la exreina Daniella Ávarez y en muchas ocasiones le ha mostrado su apoyo debido a lo sucedido con su pierna, todo el proceso de su salud y también con temas del corazón, pues los rumores sobre su ruptura con Daniel Arenas cada vez se hacen más fuertes. En su perfil de Instagram ha compartido fotos con la también presentadora barranquillera.

Tatiana Franko y Daniella Álvarez son buenas amigas. - Foto: @tatiana_franko

Pues bien, Franko decidió postear un sentido mensaje en el que hablaba de las relaciones sentimentales y del momento en el que una persona descubre que tenía como pareja a un “monstruo”.

“Me enamoré de un monstruo y yo no sabía. Pero cómo no iba a caer rendida si se escondía detrás de una cara amigable, una sonrisa perfecta y una vida de ensueño que, aunque no era mía, despertaba mis anhelos de tenerla (...). En mi afán de agradarlo transformé mi esencia porque él me hizo creer que yo era la del problema y que para tenerlo contento necesitaba encajar en un espacio que no me pertenecía”, escribió en el post.

Ante este contundente texto, Álvarez dijo estar de acuerdo y dejó en la publicación lo que opinaba al respecto: “Mejor conocidos como narcisistas encubiertos”. Con estas palabras, muchos especularon que Daniella se refería a quien es (o fue) su pareja hasta hace poco, el actor Daniel Arenas.

La pareja se convirtió en una de las más estables y favoritas, pero ahora no publican nada. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

El conflicto empezó porque hace unas semanas el actor se encontraba en un programa al lado de Adamaris López, actriz con la que ha compartido algunas novelas. En medio de un reto, Daniel besó a Adamaris y desde entonces su vida y su relación han sufrido algunos daños. Arenas se disculpó de manera pública, pero parece que su mensaje no habría sido suficiente para que Daniella Álvarez lo perdonara por esta acción.

“Yo actué mal y obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje ni en una novela. Me parece importante decirlo, no por la controversia, sino por mi pareja. No es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro”, dijo Daniel en un video.

Daniel Arenas abrió su corazón para hablar del perdón. - Foto: Capturas de pantalla Instagram danarenas

Daniel Arenas y Daniella Álvarez habrían terminado su relación y todo se habría confirmado por este sutil gesto

Las últimas publicaciones que hicieron Daniella Álvarez y Daniel Arenas fue cuando estuvieron de viaje por Europa, pero desde entonces ninguno de los dos volvió a compartir ningún contenido.

Los rumores de su ruptura se dieron porque el presentador empezó a trabajar en el programa Hoy día, en Estados Unidos, y por ello tendría que estar mucho tiempo por fuera del país; pero esto no fue lo que desató el caos entre la pareja, pues en su primera jornada laboral, el presentador y actor colombiano se besó con una de sus compañeras de trabajo, Adamari López.

Daniel Arenas se mostró arrepentido por el beso que le dio a Adamari López. - Foto: Instagram

Aunque ambos salieron a explicar que esto solo se había tratado de un libreto y que su relación era estrictamente profesional, al parecer sus disculpas no habrían sido suficientes, pues el programa Lo sé todo sostuvo que la pareja sí había finalizado su noviazgo por este incidente.

Daniella Álvarez se dejó ver hace poco feliz y celebrando en el Carnaval de Barranquilla junto a sus amigos, pero en ninguna de las publicaciones que hizo se vio a su novio, Daniel. Uno de los detalles que encendió más el tema de su separación fue que al preguntarle por su pareja, la presentadora evadió al periodista y pidió que le recibiera el micrófono con bastante afán.

La presentadora estuvo presente en la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla. - Foto: @danielaalvareztv

La "grosera" respuesta de Daniela Álvarez cuando le preguntaron por Daniel Arenas. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv / Captura de Pantalla programa 'Lo sé todo' Canal Uno

Poco a poco, los seguidores de la pareja han ido uniendo pistas y reacciones tanto de Arenas como de Álvarez y recientemente un video publicado por el actor habría encendido más los rumores para asegurar que efectivamente su relación con la exreina llegó a su fin.

Se trata del cumpleaños de los padres de Daniel, quienes celebraron los 82 y 87 años de vida junto a sus hijos y cercanos. En un clip de algo más de nueve minutos, se vio al actor compartir el festejo, acompañando la publicación con un extenso texto para expresar el inmenso amor que siente por ellos, además de agradecer a quienes le envían mensajes positivos y de cariño para sus progenitores.

“Hace una semana tuve la bendición y el privilegio de vivir este momento que hoy les quiero compartir (aunque es íntimo familiar y privado, sentí la importancia y tomé la decisión de compartirlo, pues si algo me ha querido decir la vida últimamente es que venimos a servir y a dar a los demás aquello con lo que Dios privilegiadamente nos premió)”, inició diciendo el actor y presentador en su publicación de Instagram, en la que cuenta con dos millones de seguidores.

Además, mencionó que aunque su “familia no es perfecta, amigos, ni nunca lo será, yo tampoco soy perfecto ni pretendo serlo; al contrario, me equivoco, y mucho, y todavía me falta bastante por aprender, crecer, desaprender, mejorar, superar, etc. Es mi lucha constante”. Este comentario fue con el que muchos relacionaron su situación con Daniella Álvarez, pues en el video no se le vio participando de la ocasión.

El actor le dedicó un emotivo mensaje a su padre. - Foto: YouTube: Hoy día

A medida que avanzaba el mensaje, el actor dejaba claro que ahora está totalmente concentrado en darle todo el amor y gratitud a sus seres queridos, pues es lo más importante que tiene en este momento en la vida.

“Creo que si algo tenemos en mi familia es el valorarnos, cuidarnos y construir momentos de amor que nos hacen inquebrantables, unidos y poderosos”, escribió el actor.

Por supuesto, la publicación se llenó de comentarios y muchos lo felicitaron por su bella familia, pero otros aprovecharon para destacar que efectivamente parece que los rumores son ciertos y ya no hay nada entre los famosos.

La pareja de famosos se mostraba bastante enamorada en redes sociales. - Foto: Instagram @danarenas

“Desde que está con Telemundo ya ni nombra a Daniella, qué pesar que nombre a Dios en sus logros y se haya olvidado de quien se suponía era su amor 🙄”; “Hermoso, ojalá te valoraran siempre porque hombres como tú ya no hay”; “¡Hermosos! ¡Dios los bendiga! 🙏🏻❤️✨”.