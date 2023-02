¿Terminaron? Daniella Álvarez y Daniel Arenas se habrían dicho adiós

Daniela Álvarez es una de las mujeres más reconocidas en el país gracias a su talento como modelo y presentadora, pero también debido a su belleza, que la llevó a ser coronada como Señorita Colombia.

La exreina compartió sus alegres recuerdos con sus seguidores de Instagram. Foto: @danielaalvareztv. - Foto: Foto: @danielaalvareztv.

Luego de que su pierna fuera amputada por un grave problema de salud, la barranquillera ha sido un ejemplo de valentía y amor propio, en especial porque tuvo a personas a su lado que la apoyaban en cada momento, incluido su novio Daniel Arenas.

En redes sociales, Arenas le mostraba un gran amor a la también empresaria y además comprensión por su estado de salud. Su relación fue elogiada por muchos durante años, pero parece que este gran romance habría llegado a su fin.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas viajaron a París. - Foto: Captura video tomada del perfil de Instagram de @danielaalvareztv

¿Cuál se cree que es el motivo? El actor santandereano protagonizó hace poco un escándalo por haberse dado un beso con otra mujer (Adamaris López, actriz y compañera de Daniel en varias producciones) durante un programa de televisión.

Daniel Arenas debutó con pequeño beso en su nuevo trabajo - Foto: Instagram: Daniel Arenas

El programa Lo Sé Todo se ha encargado de desentrañar algunos de los secretos más íntimos de las celebridades en el país y hace poco aseguró que es muy posible que ya no exista una relación sentimental entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas.

En este programa comentaron que fuentes cercanas han dicho que Daniela está “más que furiosa” por el beso de Daniel y no tendría ninguna intención de perdonarlo terminando con este romance querido por muchos colombianos.

Esta pareja se veía muy feliz en redes sociales y pasaron unas fiestas de fin de año en completo romance. Sin embargo, desde el escándalo que ocurrió hace poco con Arenas ya no se les ha vuelto a ver juntos. Cabe aclarar que el actor salió a disculparse de manera pública con su novia por lo sucedido:

“Me equivoqué, obré mal, me parece importante decirlo no por la controversia sino por mi pareja, no es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro. GRATITUD Y PERDÓN”, expresó en un video Arenas.

Por ahora, ninguno de los famosos colombianos se ha pronunciado, pero a sus seguidores se les hace un poco extraño que la interacción en redes sociales ya no sea la misma. La última publicación que hizo Daniella, con su novio Daniel en Instagram, fue recordando un viaje a Europa de hace varios meses.

Recientemente la exreina y presentadora publicó en las historias de esta red social que se encuentra disfrutando del precarnaval de Barranquilla pero, al parecer, sin su pareja.

Daniella Álvarez en precarnavales. - Foto: @danielaalvareztv

Adamari López habló sobre beso con Daniel Arenas y se refirió a Daniella Álvarez, ¿hubo problema?

Ante lo ocurrido en pantalla, la presentadora Adamari López decidió pronunciarse al respecto y aclarar un poco lo que pasó, ya que recibió críticas y comentarios negativos a través de las plataformas digitales. López realizó un Facebook Live en el que dialogó sobre la llegada de Arenas al matutino, augurándole muchos triunfos y avances profesionales.

De igual manera, la reconocida actriz aprovechó para aclarar un poco el contexto del beso que se dio con el artista, indicando que todo fue parte de una dramatización por una escena en La casa de los famosos 3.

La puertorriqueña aseguró que todo se trató de una representación de lo que ocurre en la ficción, pero que nada ocurría entre ellos.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez habrían terminado por beso del actor con Adamari López - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

“Nosotros quisimos como recrear un poco eso y pues hicimos como una réplica con una versión más light. Mucha gente quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo”, dijo la presentadora.

De igual manera, se refirió a Daniella Álvarez, pareja sentimental de Arenas, expresando su respeto por la relación que sostienen. La integrante del elenco de Amigas y rivales fue clara en que ese beso fue “tonto” y no significó nada más que un reto.

“No se lo tomen a mal. […] Dani también respeta a su pareja, con la que tiene un tiempo y tienen una relación hermosa. Y no tiene nada más que ver que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en ‘La casa de los famosos’”, agregó.