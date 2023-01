Video | Daniella Álvarez y su talento para la música: sorprendió a muchos con su voz

La modelo y presentadora barranquillera Daniella Álvarez se convirtió en una de las mujeres con mayor mención en el país, pues es un ejemplo de vida y amor propio para muchos. En especial, para aquellas personas que batallan día a día por salir adelante, pese a cualquier condición.

La también exreina de belleza demostró que no hay obstáculo para seguir sonriéndole a la vida, por lo que luego de que perdió una de sus piernas, se levantó con mucha más perseverancia y como se dice popularmente: “Con ganas de comerse el mundo”.

Entonces, Álvarez es la digna muestra de que con amor todo se puede, además sus seguidores en redes sociales la admiran por montones; de hecho, en Instagram acumula más de cuatro millones de fanáticos.

La presentadora, y ejemplo de vida para muchos, interactúa con sus seguidores de manera constante. Instagram. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

En diferentes oportunidades, la modelo señaló que lo que ha vivido no ha sido una tarea sencilla, pues su hábitos cambiaron y, además, su modo de ver la vida tuvo un completo giro. Aun así, Daniella continuó siendo el ejemplo de vida que da perseverancia, mientras que también se dejó cautivar por su novio, el actor Daniel Arenas. Los dos hacen parte del grupo de parejas más queridas por los colombianos.

La dupla de famosos ya lleva un buen tiempo juntos. Instagram. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

Actividades como el baile y el ejercicio tuvieron que adaptarse a la nueva fisionomía de la barranquillera, por lo general, la exreina de belleza sube videos donde captura parte de su cotidianidad y, en uno de ellos, ahora apareció cantando.

“Canta con el corazón”

A través de un video que publicó en Instagram, Daniella Álvarez sorprendió a sus millones de seguidores tras mostrar su talento para entonar melodías.

La modelo necesitó la ayuda de su fotógrafo y de jóvenes músicos, quienes la acompañaron en su intervención musical. De este modo, la famosa colombiana cantó el tema espiritual Dame tus ojos de Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara.

Con un poco de nervios y sin ser esta su profesión u oficio, Álvarez fascinó a los internautas con su voz, ya que su color es angelical y la intención con la que se presentó en la plataforma hizo que una gran parte de los usuarios consideraran que la modelo “canta con el corazón”.

“Amo cantar y más cantarle a Dios. Quizás no soy la mejor, pero lo hago con el corazón”, escribió la colombiana como pie de foto del clip artístico.

El cover, que fue subido hace unas horas, da muestra de lo multifacética que es Daniella Álvarez. Por ello, los internautas no se quedaron atrás y comentaron el video con diversos mensajes de admiración.

La presentadora de TV cantó y sorprendió a sus millones de seguidores en redes. Instagram. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

“Dios abre nuestros ojos para ver lo bendecidos que somos”; “Qué bella voz”; “Wao tú sabes lo que representa para mí esto?, más hermoso imposible, te salió del fondo de tu alma”; “Qué linda, trasmites mucha paz”; “Lo haces superbién Dani! Además, te sale de lo profundo del corazón. Te admiro muchísimo”; “Eres maravillosa y cantas hermoso y más porque es para Dios”, se lee en el perfil oficial de Instagram de la presentadora de televisión.

A continuación, el fragmento en el que la famosa colombiana demostró el talento que tiene para cantar:

Hace poco, Daniella Álvarez también fue tendencia por su noble labor de ayudar a los demás, principalmente a aquellos que como ella tuvieron que aprender a vivir sin un pie.

“Gracias Dios, quitaste un pedacito de mí para permitirme ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias porque no quisiera algo diferente a la vida que me has regalado. Ayúdame a llegar a todos los rincones del mundo donde falte la esperanza, la alegría y mis ganas de vivir”, consignó la modelo en Instagram y compartió un video que da muestra de su influencia positiva.