Video | Daniella Álvarez celebra la “fiesta de la vida” con un recuerdo: bailando, antes de su prótesis

Si alguien sabe cómo sacarles provecho a todos los momentos de la vida es la presentadora Daniella Álvarez, quien a través de los años ha enamorado a los colombianos con su belleza, su profesionalismo y su alegría. Estos no los perdió incluso en el momento más difícil de su vida, cuando tuvo que despedirse de una de sus extremidades para poder seguir con vida.

Desde que Daniella mostró sus quebrantos de salud, hasta las duras consecuencias que tuvo que afrontar, siempre ha mantenido un aura de alegría y agradecimiento por estar viva y seguir irradiando felicidad entre todos sus conocidos y fanáticos. Estos no le pierden movida, pues ella sigue siendo dicharachera y bailarina, porque una prótesis no era excusa para que ella desperdiciara una buena champeta.

La presentadora mostró cómo era su pasarela antes de su operación y su prótesis. Foto: Instagram @danielaalvareztv. - Foto: Foto: Instagram @danielaalvareztv.

Y es que esto se puede constatar con el nuevo recuerdo que la modelo y exreina ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. Posteó varios videos en los que se le ve posando y bailando muy alegre y sensual para una sesión de fotos en la playa hace cuatro años, cuando aún no había vivido el duro momento de salud que ahora ya tiene superado.

“¡Hoy hace 4 años atrás! Qué lindo es recordar ❤️. Que la fiesta de la vida no se detenga pase lo que pase 😀💃🦿#tbt”, fue la frase que escribió la barranquillera en su publicación, que en tan solo una hora al aire ha alcanzado más de 47 mil likes y una seguidilla de mensajes hermosos por parte de sus seguidores.

“Eres inspiración pura ❤️ mucho amor para ti, Dani bonita”; “Uyyy mamiiiiii🔥❤️”; “Ahora eres más hermosa, un alma que madura a través de las experiencias… la belleza física se va, ¡la del alma brilla con los días! ❤️”; “Que la fiesta de la vida NUNCA se detenga ❤️❤️”; “Linda antes y ahora 😍!!!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Daniella Álvarez reveló que tiene una enfermedad en su piel

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la presentadora aprovechó para contarles a sus más de cuatro millones de seguidores sobre una enfermedad que padece en su piel desde hace algunos años. De hecho, muchos no se habían percatado de ese detalle en su rostro hasta ahora.

En las imágenes se puede ver a la también modelo, con su rostro al natural, debido a una sesión de un tratamiento estético al cual se está sometiendo. En primer lugar, contó sobre la eliminación de unas manchas encima de su boca, las cuales iba a disminuir el procedimiento. Pero hubo algo que llamó la atención de los usuarios en redes.

Daniella Álvarez muestra que uno de sus pies quedó al revés. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

“Quiero que vean esta mancha que se ve aquí, ligeramente negra. Resulta que me la hice de la manera más tonta posible. Un día me fui hacer el hilo y al día siguiente me fui para la playa. Sol, brisa, mar. Claramente, la piel muy sensible, al quemarse, me salieron estos negritos... y me lo voy a hacer”, señaló la presentadora antes de someterse a un tratamiento láser.

Adicionalmente, dentro del mismo video, la barranquillera aprovechó para contarles a sus fans sobre la mancha que tenía en uno de sus ojos, la cual era producto de una enfermedad que padecía llamada vitiligo, la cual le sirvió para descubrir, tras hacerse varios exámenes médicos, que sufría de tiroides.

Daniella Álvarez habla de su difícil estado de salud. - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

“Si se dan cuenta yo tengo un vitiligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no eran tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando. Entonces vengo a que me lo cuiden. (...) La mancha me salió hace 10 u 11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Pero el estrés hay que evitarlo porque puede hacer que se expanda un poquito”, concluyó la modelo.