“Me enseñó a luchar más”: Daniella Álvarez dedicó emotivas palabras por Año Nuevo; recordó sus logros y agradeció

Daniella Álvarez y Daniel Arenas se ubicaron como una de las parejas más comentadas de las redes sociales en Colombia, debido al amor que construyeron desde hace un tiempo. El actor y la exreina se dieron una oportunidad en el aspecto sentimental, disfrutando completamente de viajes, celebraciones y eventos.

Recientemente, tras quedar en la mira de los curiosos de redes sociales por rumores sobre un supuesto embarazo, la pareja cautivó con un inesperado y amoroso clip que compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram, donde despedían el 2022 y agradecían todo lo vivido en estos meses.

De acuerdo con lo que se detalló en el post de la plataforma digital, Daniella Álvarez y Daniel Arenas disfrutaron de un evento para cerrar el año, posando para un video didáctico y divertido. Los dos se expresaron su amor, sonrieron y le pusieron la mejor cara al 2023.

Lo que llamó la atención de este contenido fueron las palabras de Daniella Álvarez, quien agradeció todo lo que vivió y atravesó el año pasado. La barranquillera indicó que las circunstancias hicieron que luchara y resistiera más, alcanzando las metas que se puso.

“Gracias Dios, gracias vida por este 2022. Gracias por todos los momentos de alegría y por aquellos que no lo fueron porque me enseñaron a ser más fuerte, a luchar más y a resistir más. Gracias porque aprendí a dar las gracias por lo bueno qué me pasa y por lo no tan bueno también. Gracias por todos los logros alcanzados y por los que me faltan por alcanzar y por permitirme llegar con vida a este 2023 para seguir soñando y conquistando cada uno de mis anhelos. Que este 2023 sea un año para ser mejores para nosotros mismos, para nuestra pareja y para todos los que nos rodean”, escribió en el pie de foto del post, donde ya reunió miles de likes.

“Que la alegría y el entusiasmo nos acompañen para sobrellevar todas las pruebas del camino. Por un año lleno de solidaridad por quienes nos necesitan y que nunca olvidemos que en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios nos disponemos para que se haga su voluntad. Lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias!”, agregó.

Para finalizar, la exreina de belleza aseguró que era el segundo 31 de diciembre que disfrutaba con el famoso actor, por lo que se llenaba de amor y compañía infinita.

“Nuestro segundo 31 juntos. Gracias por tu amor infinito, tu compañía e incondicionalidad. ¡Te amo! Feliz año para todos!!”, dijo.

Daniel Arenas sorprendió a Daniella Álvarez con inesperado regalo

Días antes de recibir el Año Nuevo, el actor y la exreina de belleza enamoraron a más de uno de los curiosos con videos y fotografías en los que se expresaron los sentimientos que llevan en el corazón.

Recientemente, Daniel Arenas fue protagonista de un inesperado video, el cual dejaba a la vista una canción que le estaba interpretando y dedicando a su pareja. Daniella Álvarez fue la encargada de grabar el clip, demostrando lo enamorada que estaba del artista internacional.

De acuerdo con lo que se aprecia en el contenido, el actor va conduciendo un auto mientras canta el tema Yo que te amé, de Ricardo Montaner. Arenas no mira a la cámara y mantiene su atención en el volante, sin dejar de lado la romántica letra de este proyecto musical del venezolano.

“Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón”, se escucha en el clip.

Álvarez únicamente ubicó un emoji de corazón rojo, reflejando lo emocionada que estaba con este ‘regalo’ que le dio su pareja sentimental. Varias reacciones aparecieron en la cuenta oficial de Instagram de la barranquillera, quien ya en el pasado dejó claro que Daniel Arenas apareció en su camino para apoyarla y transformar su realidad.