Adamari López habló sobre beso con Daniel Arenas en televisión y se refirió a Daniella Álvarez, ¿hubo problema?

Daniel Arenas, actual novio de Daniella Álvarez, dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores de redes sociales con el anuncio de su nuevo trabajo en la televisión, el cual estaba desligado completamente de la actuación. El santandereano incursionó como presentador y debutó este 25 de enero de 2022 en el programa Hoy día, de Telemundo.

Daniel Arenas en "Corazón indomable". - Foto: Televisa

En esta experiencia que apareció en su vida, el colombiano aseguró que estaba muy feliz con la puerta que se le abrió, pese a los cambios que tuvo que acceder y adaptar a su realidad. El actor, que estará junto a Adamari López, Andrea Meza, Penélope Menchaca y Chiky Bombom, manifestó su alegría con el rol que tendrá en el formato, señalando que lo principal sería mostrarse tal y como es, dejando cualquier imagen de lado.

Daniel Arenas es el nuevo presentador del programa 'Hoy día'. - Foto: Instagram: Hoy día

La exitosa producción televisiva compartió en Instagram cómo le fue al reconocido actor durante su primer día al frente del matutino. Asimismo, mostró que le tocó cumplir un reto y se besó con Adamari López, una de sus compañeras de set.

“¡Adamari López y Daniel Arenas se dan un beso icónico de novela! En un reto de juego y verdad en La Casa de los Famosos, Mujica y Carmona protagonizaron un apasionado beso para demostrar cómo se hacen en la actuación. Pero López y Arenas no se quedaron atrás en la demostración y nos pusieron los pelos de punta”, escribió la producción en el post.

Ante lo ocurrido en pantalla, la presentadora decidió pronunciarse al respecto y aclarar un poco lo que pasó, ya que recibió críticas y comentarios negativos por las plataformas digitales. López realizó un Facebook Live en el que dialogó sobre la llegada de Arenas al matutino, augurándole muchos triunfos y avances profesionales.

De igual manera, la reconocida actriz aprovechó para aclarar un poco el contexto del beso que se dio con el artista, indicando que todo fue parte de una dramatización por una escena en La casa de los famosos 3. La puertorriqueña aseguró que todo se trató de una representación de lo que ocurre en la ficción, pero que nada ocurría entre ellos.

Daniel Arenas, reconocido actor de telenovelas. - Foto: Capturas de pantalla Instagram danarenas

“Nosotros quisimos como recrear un poco eso y pues hicimos como una réplica con una versión más ‘light’. Mucha gente quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo”, dijo la presentadora.

De igual manera, se refirió a Daniella Álvarez, pareja sentimental de Arenas, expresando su respeto por la relación que sostienen. La integrante del elenco de Amigas y rivales fue clara en que ese beso fue “tonto” y no significó nada más que un reto.

La pareja se ubicó como una de las más comentadas en los últimos meses por el tipo de relación que construyó. - Foto: Instagram @danarenas

“No se lo tomen a mal. […] Dani también respeta a su pareja, con la que tiene un tiempo y tienen una relación hermosa. Y no tiene nada más que ver que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en ‘La casa de los famosos’”, agregó.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez están distanciados

Arenas afirmó, en su llegada al formato, que su forma de ser era muy familiar y ligada a Dios, enfocándose en el trabajo, las oportunidades y las relaciones con personas que llegaban a cambiarlo todo de forma positiva.

“He sido toda mi vida una persona muy familiar, muy de Dios, una persona que valora lo que tiene, valora de donde viene, que le da un lugar muy importante al trabajo y esto para mí es un trabajo que viene de Dios porque yo creo que él me puso aquí, nadie más que él, entonces van a encontrar eso en mí, una persona cálida, cercana, humana, sensible”, dijo, según recoge People en español.

Daniel Arenas compartió que trabajará en Telemundo. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

De igual manera, en este primer programa indagaron sobre la mudanza que tuvo que hacer Daniel Arenas a Estados Unidos, teniendo en cuenta que residía en Colombia junto a Daniella Álvarez, su actual novia. El artista se trasladó y modificó su realidad para sacar adelante este proyecto laboral.

Una de sus compañeras le preguntó si había viajado con la ex Señorita Colombia a Estados Unidos, a lo que él respondió que no.

“¿Vienes solo o acompañado por tu novia?”, indagó la presentadora, a lo que Arenas dijo: “No, ahorita solo. Moverse para mí es algo que está siendo complicado por muchas razones. Yo primero viví en México 13 años, el año pasado en Colombia, ahorita venir para acá”.

La pareja se convirtió en una de las más estables y favoritas de 2022. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Ante esto, el exprotagonista mencionó que esta distancia con Daniella Álvarez sería temporal mientras buscaban las formas adecuadas para que ella viviera con él en Estados Unidos. El actor profundizó en que irían poco a poco y así llevarían todo de una mejor manera.

“Ya veremos que las cosas se van dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado, pero ahí vamos poco a poco”, dijo.