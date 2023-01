‘La isla de los famosos’: Sara Uribe contó que está en tratamiento psiquiátrico por una fuerte depresión

Sara Uribe es una reconocida modelo y presentadora, su imagen se hizo famosa luego de su paso por el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele. Luego de una relación con el futbolista colombiano Fredy Guarín, la mujer se encuentra dedicada a sus emprendimientos y también a su hijo, producto de la relación que sostuvo con el jugador y que culminó en el año 2019.

La modelo actualmente está participando en la nueva versión de Survivor, la isla de los famosos. Sara dentro de la competencia es integrante de la tribu Amazonas, sus compañeros han sido testigos de las incomodidades que ha sentido la presentadora, debido a que no ha podido dormir bien.“Sentía que no podía respirar, le temía a la lluvia, no quería que se me apareciera un alacrán, entré en desespero”.

En medio del capítulo transmitido el pasado lunes 30 de enero, la modelo confeso que ha tenido que enfrentarse con la depresión, como resultado de un año difícil y que antes de ingresar a la competencia debió bajar la dosis de su medicación para tratar dicho trastorno.

“Entré en crisis porque me separé, fracasé en mis negocios y fui víctima de varios robos con los que perdí mucho dinero. Estoy en un tratamiento psiquiátrico el cual viene acompañado de medicamentos, las dosis debí bajarlas un poco al momento de venir a la competencia”, contó Uribe.

La modelo hizo énfasis en las razones que la llevaron a buscar ayuda profesional “necesitaba poder dormir, alimentarme y tratar de estar bien sin pensar en nada”. Hasta el momento, la producción del programa no se ha referido al estado de salud de Sara; sin embargo, sus compañeras se han mostrado solidarias y le han brindado todo el acompañamiento y apoyo a Sara.

Sara Uribe se confesó y reveló el apoyo que recibió de Fredy Guarín para estar en La isla de los famosos

El pasado 23 de enero, el Canal RCN le dio la bienvenida al esperado reality Survivor, la isla de los famosos, donde hay una variedad de celebridades de los medios y las redes sociales, luchando por quedarse con el premio mayor. Cada uno se dará la oportunidad de enfrentar sus miedos, exponiéndose a pruebas y retos inesperados.

Antes del estreno oficial, la antioqueña dialogó con el Canal RCN y comentó de las expectativas que tenía con respecto a este proyecto. La modelo se sinceró sobre su preparación, la resistencia que estaba adquiriendo y el camino que quería llevar a lo largo de la competencia.

Una de las confesiones que hizo Sara Uribe estaba relacionada con su hijo, Jacobo Guarín, ya que este era el detalle más difícil tras aceptar la invitación al formato. La presentadora de entretenimiento reveló que lo más complicado era dejar a su pequeño niño.

“Mi hijo está consciente de que es mi equipo, entonces así lo he venido criando. Me dice: ‘Dale, mamá, entonces vamos a trabajar y quiero una casa más grande’”, relató la paisa, mencionando un poco de lo que conversó con el menor una vez decidió emprender este reto.

Sara Uribe es una reconocida modelo y empresaria antioqueña. - Foto: Captura Instagram oficial @sara_uribe

No obstante, Sara Uribe se sinceró y afirmó que Fredy Guarín le colaboró también para que se hiciera realidad esta propuesta, ya que le ayudaría con lo necesario para el cuidado de su hijo. El exfutbolista se quedaría con el pequeño Jacobo durante el tiempo que ella participara en el reality y así estaría en buenas manos.

“El papá de mi hijo (Fredy Guarín) me dijo que me ayudaba con él, que sigue siendo, pues la familia que compone mi núcleo familiar”, apuntó, agregando lo que también le dijo su representante: “Mi mánager me dijo que estaba loca, pero que me apoyaba con toda”.

Sara Uribe y Fredy Guarín sostuvieron una relación que culminó a finales del año 2019. - Foto: Instagram

Para finalizar esta intervención, Sara Uribe afirmó que iría a La isla de los famosos para disfrutar plenamente de todo, mostrarse tal cual es y destapar lo que carga en el interior, más allá de un físico.

“No sé, voy a entrar a vivir, a disfrutar, a vivir experiencias sin filtros, a experiencias sin maquillaje… a que ustedes vean una realidad, que vean un cuerpo perfecto porque mi cuerpo es perfecto y todos los que van a ir son perfectos, con celulitis, con gorditos, sin gorditos, flaquitas, hermosas, sin maquillaje, sin nada que nos adorne, solo nuestra presencia. Yo creo que va a ser una experiencia muy sanadora para mí y para las personas que se conecten conmigo”, mencionó.