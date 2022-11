¿Volverá con Freddy Guarín? Sara Uribe respondió si retomaría la relación

La modelo e influenciadora colombiana Sara Uribe, quien se separó del futbolista Fredy Guarín a principios de 2020 luego del nacimiento de Jacobo, sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad se refirió a la relación que tuvo con el padre de su hijo.

Por medio de sus historias en Instagram, Uribe dio varias respuestas a sus seguidores en medio de una tarde tranquila en su casa, acompañada con unas cervezas. Entre los temas que contestó, estaba el de su actual situación sentimental, la relación con Fredy Guarín y si quisiera tener una relación con alguien menor que ella.

La primera pregunta que lanzaron sus seguidoras fue clara y directa sobre si había alguien ocupando su corazón en este momento. Como respuesta, la modelo a pleno grito negó todo y dio a entender que una situación especifica la había cambiado.

“¿Saben qué? No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, de nadie. Por primera vez en mi vida, me voy ‘libre de equipaje’. Me voy, tan libre… que… estoy tan preparada para llenarme de cosas. Ayer fue un día tan decisivo en mi vida, que puse tantos límites. Agradecí tanto, con tanto amor…”, dijo Uribe en medio de algunos tragos.

Enseguida, un seguidor le preguntó si retomaría nuevamente la relación con el futbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo. Ante la pregunta, Uribe no tuvo palabras para responder, por lo que movió la cabeza repetidamente, dejando clara su negativa.

Acto seguido, surgió otra pregunta sobre su presencia en La isla de los famosos. En ese momento, Sara dejó ver la cerveza que se estaba tomando y ahí muchos de sus seguidores entendieron las reacciones poco comunes que la modelo estaba teniendo con respecto a las preguntas.

“Por ahora, me estoy tomando una cervecita, amor. Yo no creo que nos dé ya… ¿Ya, ya, ya?”, respondió.

Luego de un par de horas, en las historias de Sara Uribe se vio una pregunta más sobre el corazón y una respuesta que puso a pensar a muchos. El seguidor cuestionó si Sara se metería con un hombre menor que ella. Como respuesta, en la publicación subió un video extremo, con ella en la parte de atrás de una moto de alto cilindraje, mientras un hombre hace acrobacias y dijo: “¿Por qué no?”.

Ante ello, muchos de sus seguidores quedaron confundidos y tomaron su respuesta como una pista de lo que ella quisiera o de lo que pudiera estar pasando actualmente en su vida amorosa.

Sara Uribe respondió a las críticas porque su hijo usa pañal

En esta ocasión, una seguidora de la exprotagonista de novela indagó el motivo por el cual el menor, Jacobo, aún usa pañales, a lo que Sara e incluso el mismo pequeño, Jacobo, contestaron:

“Pa’ la señora que me acaba de decir que su nieto dejó los pañales a los dos años, qué bueno, felicitaciones, se está ahorrando un poco de plata. Le cuento que a Jacobo no le gusta hacer en el baño”.

Tras la publicación del video, varias mamás y seguidoras de Sara manifestaron que los procesos de todos los niños son diferentes; además, puntualizaron que la crianza y lo que eso conlleva es una decisión que cada padre o madre deben llevar a cabo y son ellos quienes deben dar las pautas o lineamientos de la misa. También aprovecharon para mencionar que algunos de sus hijos, incluso de la misma edad o mayores, que Jacobo aún usan pañal.

“Cuándo entenderá la gente que los procesos de los niños son diferentes y que ninguno de los que está acá criticando tiene vida perfecta y mucho menos le dan a Sara para los pañales”, “La gente y sus mitos”, “No entiendo por qué se meten en lo que nos les importa”, son algunos de los mensajes que se leen en dicha publicación.