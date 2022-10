La cruda realidad que atravesó Sara Uribe cuando se separó de Fredy Guarín; no tenía dónde vivir

Sara Uribe dejó sin palabras a miles de sus fieles seguidores de redes sociales con una serie de contenidos que compartió, donde abrió las puertas de su corazón y de la realidad que atravesó por varios meses tras la ruptura sentimental con Fredy Guarín. La modelo no se quedó callada e interactuó con sus seguidores a través de las plataformas digitales, mostrando ese pasado que pocos conocen.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en la cuenta oficial de Instagram de la paisa, el relato se centró específicamente en las situaciones y las adversidades que tuvo que enfrentar una vez decidió terminar su relación con el futbolista y regresarse a Colombia para empezar de cero. La antioqueña, luego de pensarlo por un largo tiempo, decidió volver a su país en compañía de Jacobo, su hijo, y Natalia, la mujer que la ayudaba con el niño allá.

Al decidir darle un giro total a su realidad para dejar atrás lo que construyó con Guarín en su relación, la colombiana se armó con lo necesario, se montó en un avión y comenzó a buscar los recursos necesarios para vivir con su familia. Uribe mencionó lo mucho que lloró por la incertidumbre que rodeaba su vida con este cambio.

“Yo le dije: ‘Nata, no hay ni una cuchara’. No sé cómo va a hacer nuestra vida. Ella respondió: ‘Vámonos’. No sabíamos a dónde íbamos a llegar. Yo tenía un dolor en el alma y lloraba mucho en el avión. Se me caía la vida. Se me derrumbaba. Tener que dejar a alguien amándolo con todo mi ser y mi corazón. Dejar una vida que para muchas personas era de ensueño y venirme con lo que teníamos. Yo pensaba qué cara le doy al mundo. Cómo le digo que debo volver a empezar. Me sentía enferma”, expresó la paisa en los videos de su perfil.

El problema de su regreso al país era que no tenía dónde quedarse, además que no contaba con las pertenencias necesarias para equipar un lugar y así vivir con Natalia y Jacobo. Allí fue cuando llamó a uno de sus amigos y le pidió ayuda para que le prestara uno de los apartamentos que él tenía.

El hombre le aclaró a Sara Uribe que la vivienda no tenía ni cortinas ni nevera, tampoco cucharas o muebles para que se pudieran acomodar. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 no le vio problema a eso y le aseguró que ella se las arreglaba para salir adelante con el paso de los días.

“Veníamos en el avión con Nati y llamo a un amigo mío y le digo ‘vení, no tengo a dónde llegar. Recógeme en el aeropuerto con mis maleticas, mis cosas, mi niño y préstame un apartamento de los tuyos. Él me dijo allá no hay nada; no hay ni nevera, ni cuchara, ni cortinas. Yo le dije ‘No importa. Yo llego allá’”, mencionó en su relato.

Fotografías de cómo vivió la presentadora cuando regresó a Colombia de Brasil. - Foto: Captura de pantalla Instagram @sara_uribe

Tras compartir fotos de cómo era el apartamento en el que se quedó durante los días en que regresó a Colombia, la presentadora aseguró que esta transformación en su realidad fue muy difícil, ya que no tenía celular, las marcas no querían trabajar con ella, “muchas personas la odiaban” y no encontraba una propuesta laboral que le permitiera guerreársela para “no morirse de hambre”.

“Cuando me regresé de Brasil no tenía ni celular porque lo había perdido. No tenía cómo comunicarme con nadie. Nos comunicábamos del celular de Natalia. No tenía ni un celular para yo grabar mis videos y poder trabajar. Empezamos a buscar marcas que me regalaran un celular a cambio de publicidad y nadie quería hacerlo”, contó la modelo, agregando que luego encontró oportunidades y poco a poco se fue a tiendas baratas para conseguir los insumos necesarios para adecuar el apartamento.

Al salir de este problema, muchas marcas la buscaron, logró cerrar contratos, fue cambiando las condiciones de su vida y se abrió paso a nuevas experiencias con su hijo y Natalia. Actualmente, Sara Uribe remodeló su hogar y cumplió el sueño de tener esa casa con todos los detalles y elementos que deseaba.