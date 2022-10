Sara Uribe se sinceró y contó cómo ha superado sus rupturas amorosas

Sara Uribe quedó en el centro de distintos comentarios en las plataformas digitales, luego de que salieran a la luz diversos detalles de su vida personal y privada. La antioqueña se robó las miradas de los curiosos, quienes destacaron su trabajo como presentadora y empresaria, además del rol de madre que lleva con Jacobo, fruto de su relación sentimental con Fredy Guarín.

De igual manera, la paisa despertó toda clase de reacciones entre sus seguidores con declaraciones que dio respecto a la faceta amorosa de su realidad, donde se mostró alejada de pretendientes y conquistas momentáneas. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 expresó su desconexión con la idea de buscar una pareja, enfocándose en los procesos “complejos” que conlleva relacionarse con alguien nuevo a futuro.

Pese a que Sara Uribe dejó claro en el pasado que está soltera y no está saliendo con nadie, muchos de sus fieles seguidores se interesan por saber qué planes tiene en el espacio amoroso, además de indagar sobre los métodos que utilizó en el pasado para superar las rupturas sentimentales. Aunque no es la primera vez que le preguntan por este tema, la presentadora no duda en compartir sus experiencias personales.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en una nueva dinámica de preguntas y respuestas, la exprotagonista contestó una interrogante que le dejó un fanático, relacionada con la forma en la que ella pasó la página y logró superar las tusas. La empresaria fue clara en que se permitió sentir y explorar esas sensaciones, para luego tomar impulso y surgir de nuevo.

“¿Cómo has superado las rupturas amorosas?”, escribió el usuario en la casilla.

“Llorando como si no hubiera un mañana, revolcándome y dándome el permiso de hacerlo. Solamente cuando uno cae hondo puede levantarse”, dijo Uribe en el post, donde recibió algunas reacciones de otros curiosos, quienes se mostraron “de acuerdo” con la respuesta que dio.

Sara Uribe abrió su corazón y reveló duro momento que vivió junto a Fredy Guarín

La modelo Sara Uribe sorprendió semanas atrás a sus seguidores y decidió compartir con ellos uno de los momentos más complejos de su vida. Mediante su cuenta personal de Instagram, la antioqueña aprovechó los ‘jueves de recuerdos’ y publicó una galería de fotografías de su hijo Jacobo, donde además escribió una extensa reflexión para acompañarla.

La empresaria, de igual manera, confesó la verdad sobre su relación con Fredy Guarín cuando nació el pequeño, manifestando que no todo era “un idilio” en ese momento.

“Cuando nació Jacobo, no les miento, fue muy difícil para mí. La situación estaba alejada de lo que normalmente dicen en muchas partes: un idilio. Fue complejo, no me acostumbré fácil a tener una personita para alimentar”, indicó inicialmente.

Pese a que en las redes sociales aparentemente todo estaba bien, la modelo admitió que no fue para nada fácil darse cuenta de lo serio que era la nueva responsabilidad que tenía. Sin embargo, señaló que con el paso del tiempo se fue acoplando.

“Me di cuenta de que de un día para otro no era solo yo, era mi hijo. Poco a poco nos fuimos enamorando. Poco a poco nos acercamos y nos complementamos”, añadió Uribe en la publicación.

Luego, expresó: “Ahí me di cuenta de que todas las mujeres tenemos nuestros tiempos, sin sentirnos culpables. Todas las historias son diferentes y esta fue la mía. Si estás pasando esta situación, créeme es así. Mi TBT hoy es por y para Jacobo, como mi vida entera también lo es”.

La celebridad antioqueña manifestó finalmente en su cuenta de Instagram que ese duro momento de su vida, el cual atravesó junto al exfutbolista de la Selección Colombia, le dejó muchas enseñanzas.