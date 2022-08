“Para mí es muy difícil”, Sara Uribe revela las razones por las que sigue soltera

Sara Uribe es una de las presentadoras de entretenimiento más comentadas de redes sociales, debido a la diversidad de contenido que suele compartir en sus cuentas personales. La paisa llama la atención con sus cambios de look, las reflexiones que regala a sus seguidores y los momentos que comparte con su primogénito Jacobo Guarín.

Con el pasar del tiempo, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 llamó la atención de diferentes personas en las plataformas digitales, debido a las revelaciones que hacía sobre su vida amorosa, personal y laboral. Algunos curiosos comenzaron a lanzarle críticas y opiniones negativas por las posiciones que tenía con respecto a algunos temas.

Recientemente, luego de dar una sentida reflexión sobre las decepciones que ha tenido a lo largo de su vida, la celebridad colombiana utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fanáticos un poco de lo que atraviesa en el aspecto amoroso. Uribe aprovechó y se sinceró, diciendo las razones actuales por las que continúa soltera.

De acuerdo con las palabras que brindó la también modelo, se le complica bastante congeniar con los hombres, al mismo tiempo que hacerse la idea de tener una relación donde se compartirá todo. Para Sara es difícil sentir un interés genuino por alguien si no tiene expectativas o sensaciones distintas.

“Me da mucha pereza… me gusta como conocer a alguien porque uno siente maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, soy súper cansona con los olores, tiene que tener algo rico”, expresó la exprotagonista, enfocándose en detalles que le llaman la atención de las personas.

No obstante, la presentadora fue clara al afirmar que le daba pereza retomar algunos comportamientos en pareja, como estar en contacto por mensajería de texto, buscando las palabras para quedarse a dormir, eligiendo espacios para conocerse más, entre otros.

“Me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”, agregó en el video publicado en las historias de su perfil.

Para finalizar estas declaraciones sobre sus aspectos emocionales, Sara Uribe manifestó que tal vez un día se enamoraría sin pensarlo y todo fluiría de una manera distinta. Sus palabras fueron aplaudidas por algunos usuarios de redes sociales, quienes se sintieron identificados con las sensaciones que tenía la modelo con las relaciones interpersonales.

Sara Uribe comentó cómo es la relación de su hijo con Fredy Guarín y su pareja

Semanas atrás, la exprotagonista realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde comentó un poco sobre la relación de Jacobo con su progenitor y la nueva novia que tenía. Ante las inquietudes, la modelo se sinceró y aseguró que aunque fue duro al inicio, ya todo lo ve distinto.

“Yo lo extraño mucho y antes me daba súper duro, pero ahora es súper chévere porque tengo tiempo para mí, puedo dormir, puedo ver Netflix, puedo salir a bailar, puedo tener amigos y ellos también necesitan esa figura paterna y compartir ese tiempo con y no somos nadie para decirle que no lo haga o que no compartan ese tiempo con sus papás. Yo sé que él lo cuida con todo el amor del mundo”, indicó la modelo.

No obstante, en la misma actividad, una persona cuestionó a Uribe sobre Pauleth pastrana, pareja sentimental de Fredy Guarín, haciendo referencia a cómo “soportaba” que el menor de edad compartiera con ella.

Sara no dio pie a respuestas odiosas, por lo que enfatizó en que el orgullo de algunas mujeres era lo que afectaba que los niños pasaran buenos momentos con otras personas. La exprotagonista agregó que desde que le dieran amor y lo cuidaran, todo podría funcionar en los espacios.