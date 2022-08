Sara Uribe abrió su corazón y habló de las decepciones que ha tenido en su vida

Sara Uribe sigue dando de qué hablar en la farándula nacional, debido a las diversas situaciones que suele atravesar en su vida personal y profesional. La celebridad no duda en compartir sus experiencias en las redes sociales, donde recibe mensajes de ánimo de parte de los curiosos, además de algunos consejos para seguir adelante.

Pese a las fuertes experiencias que ha atravesado en los últimos meses, la exprotagonista de Nuestra Tele 2012 demuestra lo fuerte y valiente que es para afrontar las pruebas que llegan a su presente. Las historias que plasma en sus cuentas oficiales despiertan emociones y reacciones entre los fanáticos de su contenido.

Recientemente, la presentadora de entretenimiento aprovechó las historias de su perfil para publicar una dinámica de preguntas, donde se sinceró sobre temas emocionales, familiares, profesionales y privados que le han afectado parte de su vida. En este espacio también comentó sobre anécdotas de sus seguidores, señalando lo impactada que estaba con algunas.

Uno de los puntos que reveló la celebridad fue su inconformidad con las marcas que son “desgraciadas” con el apoyo que ella brinda a través de las plataformas. Uribe mencionó que muchos de estos emprendimientos crecen con el paso del tiempo y luego se olvidan de la mano que les dio ella.

De igual manera, la colombiana catalogó a estas marcas como “conchudas”, pues luego la estaban buscando para pedirle ayuda gratis. Sin embargo, lo que más la hacía sentir mal era que sus familiares y allegados querían que ella les haga pautas publicitarias de por vida, sin reconocer su valor laboral y personal.

En las declaraciones que dio, Sara enfatizó en que estas personas se ponen de mal genio cuando ella se niega a hacer favores o regalar productos que recibe en sus servicios con empresas de belleza.

Para finalizar esta reflexión, la paisa manifestó cuánto le incomoda que existan creadores de contenido que no respetan y valoran las diferentes marcas que buscan acceder a sus servicios de publicidad. La exprotagonista señaló que varios se aprovechan del reconocimiento que tienen para minimizar el trabajo ajeno que hacen estos emprendimientos.

“Uno a veces como persona del medio lo invitan a algún lugar y uno abusa de las marcas que lo contraten a uno; ejemplo, me llevan a una empresa de ropa y el dueño que se ha esforzado tanto para sacar su colección y le dicen a uno “¿quiere algo?” y usted de aprovechada saque mejor dicho de todo y después no saque las pautas con amor o hasta se haga el loco para hacerla”, expresó en el video.

Sentida reflexión de Sara Uribe sobre el físico de los demás

La exprotagonista de Nuestra Tele aprovecha el espacio digital para brindar mensajes motivacionales a sus seguidores, en especial a las mujeres, que muchas veces se sienten ofuscadas por su físico, peso, entre otros motivos.

“Ser sexy no está en una talla, cada caloría no debería ser un pecado. Tu cuerpo no es un territorio de guerra ni confrontamientos, date cuenta de que tu valor no se mide en la balanza, tu valor no se mide en kilos, tu valor te lo das tú”, afirmó.

Cabe señalar que recientemente Uribe criticó a algunos influenciadores por no saber llevar cierta información a sus seguidores y resaltó que el contenido que publican puede afectarlos directamente. Por esto, ella intentó marcar una diferencia cultivando el amor propio.