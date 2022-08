Sara Uribe se sinceró y reveló cómo es la relación de su hijo con Fredy Guarín y su novia

Sara Uribe fue protagonista de una serie de noticias en las redes sociales y los medios nacionales, debido a la cruda situación que vivió días atrás con la salud de su mamá. Ante esto, la presentadora y modelo, plasmó los angustiantes momentos que atravesó, donde llegó a pensar que no volvería a ver a su progenitora por los complejos dolores que estaba padeciendo.

Días después, la exprotagonista de Nuestra Tele 2012, retomó las actividades en los escenarios digitales, por lo que decidió interactuar y compartir un poco más con sus fieles seguidores. De acuerdo con lo que quedó registrado, en una dinámica de preguntas y respuestas que habilitó, Uribe dio paso a que los curiosos indagaran sobre su hijo y la relación que lleva con Fredy Guarín, su expareja y padre del niño.

Según se observa en el post, la presentadora de entretenimiento abrió su corazón y se sinceró sobre si se ponía triste, o le afectaba, cuando Jacobo se iba junto al futbolista. La paisa fue clara en que todo hace parte de un proceso, por lo que procura llevar las cosas en calma y entender que es parte de la vida.

“Sara, ¿te pones triste cuando Jacobo se va para donde el papá? Yo con mi hijo sí”, escribió un usuario en la casilla de interrogantes, mencionando su experiencia con el tema.

“Yo lo extraño mucho y antes me daba súper duro, pero ahora es súper chévere porque tengo tiempo para mí, puedo dormir, puedo ver Netflix, puedo salir a bailar, puedo tener amigos y ellos también necesitan esa figura paterna y compartir ese tiempo con y no somos nadie para decirle que no lo haga o que no compartan ese tiempo con sus papás. Yo sé que él lo cuida con todo el amor del mundo”, indicó la modelo.

No obstante, en la misma actividad, una persona cuestionó a Uribe sobre Pauleth pastrana, pareja sentimental de Fredy Guarín, haciendo referencia a cómo “soportaba” que el menor de edad compartiera con ella.

Sara no dio pie a respuestas odiosas, por lo que enfatizó en que el orgullo de algunas mujeres era lo que afectaba que los niños pasaran buenos momentos con otras personas. La exprotagonista agregó que desde que le dieran amor y lo cuidaran, todo podría funcionar en los espacios.

“Las mujeres somos muy bobas que a veces por el mismo ego que no dejamos que eso fluya de manera natural y bonita. Si le están brindando amor a tu hijo, te lo están cuidando, no le vayan a ser más daño a sus hijos evitando que compartan con sus padres por eso. Además, si uno ama a una persona, yo sé que hay gente muy mala, y esa persona tiene un hijo, uno cómo no va a amar de esa misma forma a un ser que solo brinda amor. En mi casa solo hay amor, mi hijo solo tiene amor y solo sabe dar amor y yo creo que eso es lo que Jacobo se ha ganado y ha recibido”, señaló en un video.

La celebridad de la farándula colombiana también quiso regalar unas breves palabras a quienes visitaban su perfil, afirmando que antes de cualquier acción se debía sanar de forma correcta la vida y así evitar que los niños sean los perjudicados.

Para finalizar esta ronda de preguntas, la paisa comentó que logró reencontrarse y conectar con la Sara Uribe, que se ama y se respeta por sobre todas las situaciones, llevando su punto a los maltratos y desplantes de los que fue víctima.