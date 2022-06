“Hay que sanar el corazón”: Sara Uribe se sinceró y habló sobre Fredy Guarín

La relación entre la presentadora Sara Uribe y el futbolista Fredy Guarín acabó hace ya varios años, dejando de por medio a Jacobo, el hijo que surgió del amor entre ambos. Por esto, como ocurre en muchos casos en Colombia, las exparejas, por el bien de los niños o niñas que dejó la relación, deben aprender a llevarse bien y de esta forma hacer de la crianza de los pequeños una situación más fácil de llevar.

Sin embargo, varias personas se sorprenden cuando ven que algunas exparejas suelen llevarse mejor de lo que la misma sociedad les exige, incluso, soportando el hecho de que uno de ellos ya ha iniciado otra relación y que es necesario que el hijo o hija respeten a la nueva persona que llegó a la vida de su madre o padre.

Este es el caso de Uribe, a quien varios de sus seguidores le preguntaron cómo puede afrontar esta situación con tanta naturalidad; y es que, cabe recordar, Guarín ya ha iniciado una relación con la veterinaria Pauleth Pastrana.

Fue tanta la insistencia de sus fans, que la presentadora decidió grabar un video en el que habla sobre el asunto y subirlo a las historias de su cuenta en Instagram.

Como primera medida, Uribe explicó que “todo es un proceso, primero hay que sanar el corazón y segundo entender que los hijos no son los responsables de nuestros actos y que los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones; así que el amor es la base fundamental de todo y que el mundo necesita más amor”.

“Que si a él le están dando y lo están cuidando y es un niño feliz y se ve reflejado en sus ojos, pues hay que dejarlo ser feliz y hay que dejarlos que el amor los llene desde la cabeza hasta los pies porque eso es lo que le van a dar al mundo y que al fin y al cabo están con sus papás”, añadió.

Luego manifestó que es importante que “nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana ellos no nos tengan que venir a juzgar (…) y nos pregunten ‘¿oye tú por qué no me dejaste compartir con mi papá?, ¿mamá tú por qué me quistaste el derecho de yo conocer a mi papá o de yo decidir si quiero o no estar con él?”.

Finalmente, aconsejó a todas las personas que están pasando por esta situación para que sean cuidadosos y “no caigan en ese error porque ustedes no son nadie para decidir por ellos, ustedes ya cometieron ese error”.

En medio de la ronda de preguntas en la que participó, uno de los seguidores indagó si ella estaba preparada o al menos decidida a tener otro hijo, y la respuesta fue un “Sí”. De acuerdo con Uribe, ella sueña con otro ser humano para cuidar, solo que desea que, contrario a Jacobo, sea solo para ella, es decir, no tener que “compartirlo” con un padre.

Hace algunos meses, Uribe también habló de otro tema del hogar como lo es el maltrato intrafamiliar, en todo sentido: físico, psicológico, económico, asegurando que “no es justo que te sientas fea, no es justo que escondas lo que no te gusta, no es justo que tengas que complacer a alguien, ni sexualmente, ni verbalmente, ni emocionalmente solo para que se quede a tu lado”.

“No es justo que te humillen por dinero, hablo tanto para los hombres como para las mujeres. No es justo que tengas que aguantar conductas irregulares que no estás acostumbrado a vivir. No es justo que tengas que asimilar cómo es la otra persona así a ti no te guste y lo tengas que aceptar tal cual como es y aguantártelo. No tenemos por qué hacer eso”, concluyó.