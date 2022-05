Sara Uribe se sinceró y habló sobre el problema de salud que padece su mamá

Desde su participación en Protagonistas de nuestra tele, Sara Uribe se convirtió en una de las famosas con mayor presencia en redes sociales, no solo por su belleza y talento, sino por sus líos privados y su personalidad extrovertida.

La expareja de Freddy Guarín sabe muy bien cómo llamar la atención en internet, por medio de declaraciones picantes y escandalosas, así como con pullas que lanza constantemente a las personas que la quieren “ver caer” o que la critican por su aspecto físico o pensamiento.

“Nadie conoce los corazones de nadie, nadie conoce sus límites, nadie conoce sus fuerzas, sus dolores, sus sacrificios, sus entregas, sus errores, pero yo, Sara Uribe, no sería capaz de herirte, de humillarte”, dijo la también empresaria hace algunos días por medio de su cuenta de Instagram.

No obstante, Uribe acostumbra a alejarse por momentos de las polémicas para hacer de su presencia en redes sociales una oportunidad para aconsejar a los seguidores que pueden estar cruzando por momentos difíciles en su vida; cada vez que habla de estos temas, trata de ejemplificarlos por medio de situaciones que ella misma vive.

Así ocurrió con algunas historias que compartió en Instagram en las últimas horas, en las que hizo un llamado de atención sobre la salud mental y su importancia en todas las vidas: “A muchas personas con las que nos rodeamos les da pena decir: ‘Estoy sufriendo, tengo ansiedad, tengo miedo, tengo pánico, necesito algo que me ayude a relajar, que me ayude a ver la vida de diferentes maneras’”.

Para aclarar mejor este punto, Sara Uribe decidió relatar una situación que está viviendo su mamá, misma que no solo la afecta a ella, sino a su hija como al resto de la familia. “Resulta que mi mamá sufre de fibromialgia y lleva muchísimos años consumiendo unos medicamentos para el dolor (…). Esos medicamentos ya no le hacen efecto en su cuerpo y eso genera una ansiedad y una adicción muy fuerte, ojalá tú no estés pasando por esto”, contó.

Cabe recordar que la fibromialgia es considerada, médicamente, una afección crónica de origen nervioso que causa dolor e incomodidad en todo el cuerpo, además de otros síntomas como fatiga y problemas para conciliar el sueño.

Las personas que sufren de esta enfermedad suelen experimentar cambios de humor repentinos, debido al shock nervioso derivado del dolor y de otras incomodidades físicas.

En palabras de Uribe, es una condición que no solo afecta al paciente, sino a su familia, pues como ella misma lo explica: “Nos duele verla con este dolor, pero también duele verla adicta a una droga que ya no le está haciendo efecto”.

La presentadora también contó que ha sido tal la crisis psicológica que ha sufrido su mamá, que en días pasados tuvo que ser internada en un centro especializado para este tipo de afecciones, encontrándose con una realidad latente en el país: es muy escasa la atención profesional para las personas que sufren esta clase de condiciones médicas.

“El domingo mi mamá salió del hospital y nos fuimos a otro sitio donde tratan a pacientes con enfermedades psicológicas (...). Cuando llegamos a la clínica, oh. sorpresa, estábamos llenas de miedo porque no quería que a mi mamá la dejaran hospitalizada allá, y ella tampoco quería quedarse allá, pero le tocó”, expresó Uribe, mostrando algunas fotos del sitio en el que internaron a su mamá.

Por último, dejó un mensaje lleno de cariño para todas las personas que están cruzando por una situación similar, así como una crítica a las autoridades sanitarias en el país: “La salud mental necesita atención y necesita amor, amor del bueno”.