Video | Sara Uribe revela la razón por la que se acompleja de su cuerpo

La modelo y empresaria Sara Uribe ha estado un poco alejada de la televisión. Sin embargo, cuando se trata de la interacción a través de las redes sociales, la antioqueña siempre está muy activa, principalmente en Instagram donde acumula más de seis millones de seguidores y se confiesa con los internautas.

Por lo general, los usuarios de las plataformas digitales suelen cuestionar cualquier tipo de acción que personajes públicos efectúan. En esta ocasión, Uribe ha sido interrogada por no mostrar su abdomen, ya que era algo muy normal en su trabajo como modelo.

Las últimas publicaciones de la mujer de 31 años son muy alabadas, pero tiene vestidos de baño u otros vestuarios que le tapan el abdomen y, por ello, Sara decidió despejar las dudas y contar a través de historias de Instagram el porqué de su cubrimiento corporal.

“Vea les voy a despejar dudas, hay unas -usuarias- que están preguntando, pero por qué usted -Sara- no muestra el abdomen. Hoy se los voy a mostrar”, dijo la también presentadora y locutora.

Con la cámara de su teléfono móvil grabando, Uribe tenia su nuevo look de cabello naranja y vestía un bikini de color negro. La exprotagonista de novela se alejó del lente y antes de mostrar su abdomen mencionó que no lo hacía por “una bobada”, pero la acompleja “como a todas nos acomplejan cosas, pero no importa”, dijo la influenciadora.

Luego del discurso, la modelo mostró su cuerpo y explicó que la verdadera razón por la que no lo hacia es por causa de una intervención quirúrgica a la que se sometió.

“Lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía y me quedó un morrito -de piel- y no me gusta cómo me quedó el ombligo, porque yo antes tenía todos los cuadritos y se me veía todo”, reveló Sara Uribe.

Además, comunicó que no se siente segura y por eso no le gusta posar con el abdomen descubierto. “Entonces no lo muestro, porque me gusta estar segura”, aclaró la empresaria de almacenes estéticos.

El programa de entretenimiento Lo sé todo, donde Uribe trabajó en sus comienzos, compartió el video de la confesión de la modelo en su perfil oficial de Instagram. Como era de esperar, los seguidores no dudaron en comentar la pieza audiovisual.

“Igual eres muy hermosa”, mujer real, como todas las que hemos tenido hijos...ellos nos dejan huellas para toda la vida, muy realista Sara”, “lo físico es pasajero, un buen corazón siempre será un buen corazón” y “eres hermosa tienes un cuerpazo”, son algunas de las percepciones más relevantes que consigna la pieza audiovisual de histories.

Aunque Sara Uribe ha cambiado sus fotos y la manera cómo se muestra ante los demás, la mujer sigue liderando en las redes sociales con sus publicaciones del estilo de vida que lleva, sus sentimientos y el rol de madre que, al parecer, le ha gustado mucho. El pasado martes 8 de marzo, fecha del Día de la mujer, la paisa escribió: “Esperé hasta esta hora para subir algo del día de la mujer porque quería pensar bien. Y una de las cosas que más valoro de ser mujer es dar vida y dar-me vida”, junto a una serie de fotografías.

“Se los digo porque yo muchas veces no he sido capaz de levantarme y hoy, cuando vi estas fotos, me concentré en mi sonrisa, esa que tantas veces se ha apagado y se ha opacado por situaciones difíciles pero hoy la veo y ufff!”, agregó.

Para finalizar, Uribe dijo que ama ser mujer a pesar de que la desigualdad de género sea una constante en la sociedad actual.