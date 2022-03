¿Qué respondió la modelo Sara Uribe a sus detractores en redes sociales?

Sara Uribe vuelve a tener un enfrentamiento con los usuarios de Instagram que le critican su apariencia física. En esta oportunidad le dijeron que estaba ‘gordita’ y ella de inmediato respondió. En la publicación, Uribe se defiende de los que la criticaron por estar pasada de kilos y aprovechó las fotografías para mostrar sus atributos físicos.

“Pa’los que me dicen y me escriben y son felices diciéndome que estoy muy gordita, un beso en ese cachete pa’que dejen de ser tan amargados”, comentó la empresaria y modelo en su publicación que cuenta con más de 47 mil ‘me gusta’.

¡Ah! Y si les molestan mis gordos, deslicen las fotos para que vean mis piernotas y la nalga que tanto me gustan”, señaló la antioqueña, quien también dio a entender que estaría con una pareja sentimental. “Porque al final de cuentas es a mí a quien me deben gustar… y a él, que le encanta cuando me las agarra, ¿no? Picos pues”, concluyó el mensaje de Sara Uribe.

“Cualquiera quiere ese cuerpazo que usted tiene”, “así estás hermosa, basta de estereotipos” y “donde hay carne hay fiesta... tú eres un carnaval bb... hermosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación en Instagram.

En sus más recientes publicaciones mostró algunos viajes y esto también generó la crítica de los usuarios, quienes dieron a entender que ella “disfrutaba por el dinero de otros”. Sara Uribe respondió afirmando que sus negocios están remontando y que también tenía unos contratos de modelaje.

“No es gracias a la plata de otros, tengo un trabajo, mis tres negocios se están parando, sí: Nueva York (Estados Unidos), Envigado, Bogotá. Este año me vas a ver (respondiendo a la usuaria) en muchas campañas publicitarias en todas partes, que las marcas volvieron a confiar en mí, que me pagan gracias a Dios por mi trabajo. Después de tantos escándalos y de tantas personas que me quisieron ver abajo volví a florecer… no tengo que ganar plata por el nombre de otras personas”, replicó Uribe, en palabras recogidas por Infobae.

“Ridícula y estúpida”: Sara Uribe

Sara Uribe ya había tenido anteriormente un roce con las personas que la critican en las redes sociales. En otra ocasión no soportó más los insultos de una de sus seguidoras y decidió responder, pues en cada una de sus historias en Instagram ella la criticaba con palabras de alto calibre.

La paciencia de la modelo y empresaria terminó con la usuaria que, según ella, constantemente le responde sus historias con malas palabras. “Ridícula y estúpida usted. No nos siga, no nos vea, no se amargue la vida con nosotras”, comentó Uribe, quien estaba acompañada en el video por su amiga Lina Arroyave.

Precisamente Lina le dijo “es que no es feliz, le falta amor” para calmar a Sara Uribe, quien estaba visiblemente molesta por los comentarios desagradables que le hace la usuaria.

“Vieja boba, vieja loca”, fueron las palabras que también le envió Uribe a su seguidora en sus historias, que ya no se ven en su perfil de Instagram, pero que recopiló la cuenta @faranduleando15.

Esta publicación tuvo comentarios, algunos apoyando a la modelo y su amiga. “¡Así se responde amores! Ustedes son unas recontramamacitas, y lo que les ofende es que no pueden ser como ustedes, ¡sigan dando de que hablar, que hay gente que mantiene hambrienta!”.

“Haters van a haber en todo lado, tú solo brilla mi amor y que las otras se muerdan el codo”, comentó otro de los usuarios que defendió a la antioqueña.