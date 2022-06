Sara Uribe reveló detalles íntimos: confesó cuánto lleva sin tener intimidad

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 se sinceró y contó a sus seguidores qué le gusta de alguien.

Sara Uribe se ha ubicado en el centro de distintas polémicas en redes sociales debido a las publicaciones y dinámicas que lleva a cabo en sus cuentas oficiales. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 ha aprovechado su trayectoria en los medios para darse a conocer y así revelar algunos detalles de su vida privada.

Aunque la paisa ha logrado cautivar a miles de personas con su belleza, su actitud y los proyectos que lleva a cabo, aún existen cientos de detractores que suelen criticarla y atacarla por aspectos personales que salen a la luz. La celebridad colombiana se ha defendido y ha demostrado lo poco que le afectan los insultos que llegan en el escenario digital, aun cuando se refieren al fin de la relación que tuvo con Freddy Guarín.

Recientemente, la modelo llamó la atención de más de un curioso en Instagram, luego de realizar, una vez más, la actividad de preguntas y respuestas. Uribe aprovechó un espacio de su tiempo para divertirse con sus seguidores y despejar dudas relacionadas con su vida actual y algunos detalles íntimos.

Tras mostrar un poco de la rutina que lleva en las mañanas para arreglarse, la colombiana habilitó la casilla para las preguntas y no dudó en soltar la lengua con más de una curiosidad sobre su vida privada. Tal y como lo ha expresado en el pasado, su realidad cambió drásticamente y las prioridades son diferentes, por lo que muchos se asombran al ver que entre las cosas principales ya no están las relaciones íntimas.

Sara Uribe - Foto: Captura de pantallas de instagram / @Sara Uribe

De acuerdo con lo que quedó registrado en una de las historias de la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, una persona se interesó en saber cuándo fue la última vez que sostuvo relaciones. Sara no dudó en ponerle un tono gracioso a su respuesta, dando detalles sobre sus decisiones en ese aspecto.

“¿Última vez del ‘delicioso’?”, escribió un curioso en la dinámica.

“Ay, gordo. Yo hace mucho no hago ‘el delicioso’, la verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando me acuesto con alguien, es con muchísimo amor y porque me tiene que gustar demasiado”, dijo la paisa en el clip que subió a su perfil, despertando curiosidad entre los usuarios sobre qué tipo de hombre es el que le atrae.

Otras personas quisieron entrar en detalle con respecto a las características que debía tener alguien para gustarle a Sara, por lo que ella puntualizó y reveló lo que más llamaba la atención de un hombre. La exprotagonista comenzó mencionando que lo que más le interesa es que sea “buen ser humano”, ya que con esta cualidad puede ser “buen papa, buen hijo, buen hermano, buen trabajador y buen empleador”.

No obstante, en cuanto al tema de lo físico, la presentadora mostró su preferencia e inclinación por cierto tipo de hombres, detallando que “hay negros que le encantan”. De igual manera, bromeó y afirmó “que no sabía dónde tenía el gusto”, exponiéndose a que estas palabras fueran criticadas por los ‘haters’.

¿Sara Uribe perdonaría cachos?

Una de las preguntas que recibió la presentadora respecto a su vida personal, estaba enfocada en si perdonaría cachos, mientras el hombre le dé todo a ella. Uribe aseguró que no le interesa el dinero de nadie y que se enfoca en otras cosas cuando entabla un vínculo con alguien.

“Nada es más bonito que la lealtad, nada es más bonito que el amor bonito. El amor bonito deja en libertad, no tiene como opción, siempre vas a ser su prioridad, siempre te va a cuidar, siempre te va a respetar, nunca te va a hacer daño porque no te gustaría que te hicieran ese daño a ti mismo”, indicó como respuesta a la pregunta.

“Creo que uno se puede comer un arroz con huevo, cuando uno tiene un amor bonito a su lado, sería la persona más feliz del mundo”, agregó en sus palabras.