Sara Uribe criticó “contenido basura” que hacen algunos influencers en redes sociales

Sara Uribe se ubicó en el centro de distintas noticias en redes sociales y medios nacionales, debido a las situaciones que han ocurrido en su vida durante las últimas semanas. La paisa preocupó a sus seguidores con la salud de su hijo Jacobo, además de los momentos angustiantes que atravesó por la salud de su mamá.

En medio del caos que ha ocurrido en el presente de la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, los curiosos de las plataformas digitales se fijaron en una serie de contenidos que salieron a la luz a través de la cuenta oficial de la colombiana, donde se refería a los influencers y “el mal ejemplo” que daban al público.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil de la modelo, su principal crítica a estos colegas es que tienen muchos seguidores y no saben llevar la información que ofrecen. Uribe afirma que estos ejemplos pueden afectar a quienes los consumen en el día a día.

Según se observa, Sara dio ejemplos puntuales de algunas actividades y dinámicas que promueven los influencers, enfocándose en detalles que revelaron indirectamente de quién hablaba ella. Pese a que no publicó nombres, los seguidores identificaron los perfiles a los que ella se refería.

“Estoy con un grupo de compañeros muy bonitos, increíbles, gente que genera contenido de verdad, de valor. Contenido que no es tanta basura en estas redes sociales que se ven…Yo era anticero de todos estos paseos. Me ha cambiado mucho la percepción con este gran viaje de ‘Green Souls’, que unió a mucha gente, muchos patrocinadores, muy buenas marcas reconocidas y unió a gente con muy bonita energía”, dijo la presentadora colombiana durante un evento benéfico de la fundación ‘Green Souls’ que se llevó a cabo en Santa Marta.

En el marco de esta celebración, la empresaria comparó el tipo de información que plasmaban algunos creadores de contenido en sus perfiles, asegurando que el impacto que tienen en algunos espectadores es muy fuerte. En estos videos indicó que le hicieron una entrevista, donde le preguntaron por sus colegas y la percepción positiva o negativa que tenía.

“Hay influencers que no son tan visibles y hacen un trabajo tan bacano. Me decían que qué pensaba de otros contenidos que no eran tan chéveres, o que para mí no lo son y que no son importantes. Yo veo a muchas personas tan egocentristas, mostrando sus bienes materiales, que no es tan malo, muy ‘bacano’ para el que lo tiene. Pero son de una pobreza, de una riqueza pobre. Muestran su casa y uno no sabe si la deben toda, muestran su carro y están endeudados hasta la coronilla…Y a veces la gente ni siquiera tiene para el bus, seamos conscientes para dar un mensaje bonito”, dijo.

“Veo ‘influenciadores’ que se van al exterior y muestran droga, se drogan. Se burlan de la inocencia de las personas cuando no conocen ese tipo de cosas. Yo digo: ‘¿Eso es lo que están mostrando de nuestro país, es lo que tú le estás diciendo al mundo que tú eres?’”, agregó a sus declaraciones, mencionando también a los influencer que maltratan a sus familias o se burlan de las situaciones graves.

Muchos seguidores de la paisa asumieron que este mensaje iba por La Liendra, Dani Duke, Yeferson Cossio, Yina Calderón, Carlos Feria, entre otros, quienes han estado subiendo videos y fotos de los viajes lujosos que se dan por el mundo.

Las palabras de Uribe fueron aplaudidas por los usuarios de estos espacios, ya que consideraban que hacía bien con este mensaje sobre lo que realmente plasmaban sus colegas.

Crudo momento que vivió Sara Uribe por la salud de su mamá

Días atrás, Uribe utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la ausencia que tenía de estos espacios digitales, ya que algunos seguidores le preguntaron e indagaron si algo malo ocurría en su vida. La también modelo se sinceró y reveló que actualmente vivía una cruda situación con la salud de su mamá.

“El sábado, muy temprano, me llamaron de la clínica donde mamá llevaba dos meses y me dicen que debo llevarla a otra clínica porque estaba muy malita (a buscar ambulancia y cupo para que la atiendan). Betty, mañana martes, terminaba su tratamiento de desintoxicación, y estábamos felices porque estaba bien… no es la primera vez que me toca subirme a una ambulancia y tampoco la última en pegármele en el carro a como dé lugar e irme detrás pitando como loca”, relató la celebridad.

Sin embargo, Sara quiso ser realista y subió una fotografía en la que se le ve bastante afectada, expresando que en ese punto ya estaba completamente aburrida de la vida y todo lo que ocurría en su entorno. Allí mencionó los sacrificios que ha hecho para lograr ayudar a su mamá y sacarle adelante.

“Pa’ que les digo mentiras, acá ya estaba como: ‘Ahhh, qué chimbada la vida, ome’. Tenía miedo de no volverla a ver. Si ustedes supieran mi sacrificio para poder darle a mi mamá ese tratamiento siquiátrico y estaba feliz porque ya iba a salir perooo vea”, escribió en el post, expresando el temor que sintió de que su madre no lograra salir bien de este momento complejo.

La madre de la celebridad ya se encuentra más recuperada de la enfermedad, llevando los cuidados necesarios.